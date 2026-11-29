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«Sitzt.» Marianne Gysin (58) legt das Massband zur Seite. Die Schürze der Baselbieter Festtagstracht ihrer Tochter Sandra (30) endet 2 Zentimeter höher als die Jippe, der Abstand zwischen dem Ende Letzterer und dem Boden beträgt 28 Zen­timeter. Nun drapiert Gysin in ihrer Trachtenschneiderei in Oltingen BL das Mailändertuch um Sandras Schultern – die Blumenmuster des dreieckigen Seidentuchs hat eine ältere Stickerin von Hand aufgestickt. Dann heftet die Mutter die silberne Brosche, auf der der Baselbieter Stab abgebildet ist, vorne ans ­Halsbündchen der Halbleinenbluse. «Es muss alles stimmen», sagt Marianne Gysin und lacht. «Es soll ‹e Gattig mache›, wenn Sandra in ihrer Tracht fotografiert wird.»

700 verschiedene Trachten, meist Werktags- oder Festtagstrachten, gibt es in den 26 Kantonen der Schweiz. Oft variieren sie von Dorf zu Dorf und von Tal zu Tal, besonders bei den Frauentrachten. Getragen werden sie bei Festen, kulturellen Anlässen und bestimmten Fronleichnamsprozessionen.

«Wir sind voll im Trend»

«Unser Brauchtum feiern wir dieses Jahr ganz besonders», sagt Marianne Gysin. Sie gehört zur Trachten- und Materialkommission der Schweizerischen Trachtenvereinigung, die dieses Jahr 100 Jahre alt wurde. 650 Trachtenvereine sind ihr angeschlossen. Viele der 16'000 Mitglieder, darunter 3000 Kinder und Jugendliche, pflegen den Volkstanz. Das Eidgenössische Trachtenfest 2024 in Zürich zog 150'000 Besucher­innen und Besucher an. Am teuersten sind die Berner Festtagstracht und die Appenzeller Sennentracht.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Trachtentragen verzeichnet in den vergangenen 20 Jahren einen Boom. «Wir sind voll im Trend. ­Besonders beliebt sind Werktagstrachten», erzählt Marianne Gysin in ihrem Atelier. Dieses befindet sich im neu gebauten Haus von ihr und Ehemann Jürg (62). Nicht nur immer mehr Bäuerinnen, sondern auch Junge entdecken dieses Brauchtum für sich. Es sei ein weitverbreiteter Irrtum, dass nur Leute aus der SVP Trachten tragen. «Ich fühle mich der Tradition verbunden, habe Freude an meinen drei Trachten, es ist angenehm, sie zu tragen.» Sandra nickt. Diese seien ein Stück Kulturgut und ein Schmuckstück ­zugleich. «Ich bin stolz darauf, sie zu tragen. Rechtskonser­vativ muss man dabei nicht sein.»

Ein Dirndl ist etwas anderes!

Marianne Gysin selbst ist auf einem Bauernhof im Baselbiet aufgewachsen, 2012 machte sie bei «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» mit. Bis vor Kurzem ­haben sie und ihr Mann jahrelang den Spielhof am anderen Dorfrand von Oltingen betrieben, sie leitete dort eine Bauernhofspielgruppe. Nun sind Sohn Matthias (32) und dessen Frau Nadine (33) auf diesem Landwirtschaftsbetrieb – mit 23 Mutterkühen und ebenso vielen Rindern und Kälbern.

Und noch etwas betont die gelernte Damenschneiderin. «An Volksfesten sind immer mehr Dirndl zu sehen. Doch diese haben nichts mit einer Tracht zu tun!» Sie schüttelt den Kopf. «Es friert mi grad.» Auch sie hat ein Dirndl, trägt es aber nur selten. Zum Beispiel, wenn sie mit der Polizeimusik Basel-Landschaft, wo sie Klarinette spielt, nach dem Auftritt an einem Fest ist.

Erste Tracht war ein Geschenk der Gotte

Sie sei mit Trachten aufgewachsen, erzählt Gysin. Ihre Grossmutter trug eine aus dem Kanton Bern, ihre Mutter eine aus Appenzell Ausserrhoden. Ihre erste bekam sie als Zwölfjährige von ihrer Gotte ­geschenkt – diese hatte sie selber geschneidert.

«Mein Herz endgültig an die Trachten verloren habe ich, als ich im Alter von 22 Jahren an einer Trachtenhochzeit war.» Bei ihrer eigenen Heirat trug sie ihre eigene ­Baselbieter Hochzeitstracht; diese geht in die 1930er-Jahre zurück. 1992 verlieh ihr die Trachtenvereinigung Baselland das Diplom als Schneiderin für Baselbieter Trachten. Auf diesem Gebiet gilt Gysin heute als Koryphäe. Vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln BL hatte sie besonders viel zu tun: Jede der einheimischen Festtagstrachten der zwölf Ehrendamen – darunter ihre Töchter Sandra und Esther (28) – wurde von ihr gefertigt.

300 Stunden Arbeit pro Tracht

Eine lokale Werktagstracht aus dem Atelier Gysin trug an besagtem Anlass Florence Brenzikofer (51). Die Grünen-Nationalrätin aus Oltingen: «Mir gefällt es, unsere regionale Tradition und das damit verbundene Handwerk sichtbar zu machen. Ich bewundere Marianne Gysins Liebe zum Detail.» Ihre Tracht wäscht sie im entsprechenden Pflegeprogramm ihrer Waschmaschine. Schon mehrmals hat sie diese auch im Bundeshaus getragen, am Tag der Tracht. «Die Reaktionen sind immer positiv.»

Aus 14 Teilen besteht eine Baselbieter Fest­tagstracht. Ein einziges neues Exemplar verlässt das Atelier Gysin jedes Jahr. 75 Stunden ist Marianne ­Gysin dafür am Nähen, über ihren Stundenlohn will sie nicht reden. 225 weitere Stunden waren für die ­anderen, auswärtigen Handarbeiten nötig, beispielsweise für den Silberklöppelspitz mit Silberfäden und den gewobenen Schutzstoff. Die Schnittmuster liefert ihr Sandra. Neben dem Neuanfertigen ist Marianne Gysin hauptsächlich mit Änderungen und Anpassungen bei Trachten beschäftigt. Zu ihrem Atelier gehört auch eine Trachtenbörse, Gysin nennt sie Trachtenstube. In ihr berät sie Kundinnen, vermietet oder verkauft getragene und von ihr geflickte Baselbieter Frauentrachten.

«Das Schneidern ist meine Leidenschaft! Nur etwas ist noch schöner.» Schon jetzt freut sich Marianne Gysin auf die Konfirmation von Jürgs Gotte­meitli. Dann führen sie und ihr Mann wieder ihre Festtagstrachten aus. «In ihr hat man eine andere Körperhaltung.» Sie lacht. «Trachten tragen ist gut für die ­Gesundheit. Vor allem aber gibt es gute Laune und viel Energie!»

Zeitloses Gesamtkunstwerk Sandra Gysin in ihrer von ihrer Mutter massgeschneiderten Baselbieter Festtagstracht. Diese kann aus 14 handgestickten, -gestrickten und -genähten Teilen bestehen, wiegt dann sechs Kilo. Je nachdem, welcher dazugehörige Silberschmuck getragen wird, kostet sie bis zu 15'000 Franken. Am Hals trägt Sandra eine patinierte Filigransilberkette. Schweizer Illustrierte Sandra Gysin in ihrer von ihrer Mutter massgeschneiderten Baselbieter Festtagstracht. Diese kann aus 14 handgestickten, -gestrickten und -genähten Teilen bestehen, wiegt dann sechs Kilo. Je nachdem, welcher dazugehörige Silberschmuck getragen wird, kostet sie bis zu 15'000 Franken. Am Hals trägt Sandra eine patinierte Filigransilberkette. Mehr