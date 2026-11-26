Der Hype um Craftbier ist vorbei. Zwar hat die Schweiz noch immer die grösste Brauereidichte Europas. Doch die Zahl der Betriebe schrumpft: Seit 2022 sind über 200 Brauereien verschwunden. Neugründungen sind selten. Eine dieser Raritäten findet man in Says GR, hoch über dem Churer Rheintal. Das Dorf hat 158 Einwohnerinnen und Einwohner, kaum Handyempfang – aber eine kleine Brauerei mit grossen Ambitionen.

Draussen fallen dicke Flocken, als Valentin Schmidt (30) und Oliver Rinke (36) Blick in ihrer Brauerei Bündner Hopfenglück empfangen. Drinnen erinnert nichts daran, dass sie im Keller eines urchigen Holzhauses brauen. Alles ist modern, reinlich, professionell. Doch bei aller Professionalität widerspricht ihr Vorhaben eigentlich der wirtschaftlichen Vernunft.

Ein Bier für alle statt Nische

Die neuesten Zahlen des Schweizer Brauerei-Verbands für das Braujahr 2025/26 (Oktober bis September) sind ernüchternd: Zwar wurde etwas mehr Bier getrunken als im Vorjahr. Doch der Ausstoss der Schweizer Brauereien sank weiter – vor allem alkoholhaltiges Bier verlor erneut an Boden.

Braujahr 25/26: In der Schweiz wird weniger gebraut, alkoholfreies Bier boomt Der heisse Sommer hat Durst gemacht: Insgesamt wuchs der Schweizer Biermarkt im Braujahr 2025/26 (1. Oktober 2025 bis 30. September 2026) um 0,8 Prozent auf 476 Millionen Liter. Das teilte der Schweizer Brauerei-Verband am Mittwoch mit. Die Verantwortlichen sprachen trotzdem von einem herausfordernden Umfeld. Schweizer Brauereien produzierten etwas weniger als im Vorjahr, während mehr Bier importiert wurde. Der grosse Gewinner bleibt alkoholfreies Bier. Der Absatz wuchs um 15 Prozent, und es hat nun einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Gleichzeitig setzt sich die Schwäche im Gastgewerbe fort: Erstmals seit der Corona-Pandemie liegt der Gastro-Anteil am Gesamtabsatz wieder unter 30 Prozent. Vor 20 Jahren wurde noch jedes zweite Bier in der Gastronomie getrunken. Dazu drücken höhere Energie-, Rohstoff- und Verpackungspreise auf die Margen der Brauer. Der heisse Sommer hat Durst gemacht: Insgesamt wuchs der Schweizer Biermarkt im Braujahr 2025/26 (1. Oktober 2025 bis 30. September 2026) um 0,8 Prozent auf 476 Millionen Liter. Das teilte der Schweizer Brauerei-Verband am Mittwoch mit. Die Verantwortlichen sprachen trotzdem von einem herausfordernden Umfeld. Schweizer Brauereien produzierten etwas weniger als im Vorjahr, während mehr Bier importiert wurde. Der grosse Gewinner bleibt alkoholfreies Bier. Der Absatz wuchs um 15 Prozent, und es hat nun einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Gleichzeitig setzt sich die Schwäche im Gastgewerbe fort: Erstmals seit der Corona-Pandemie liegt der Gastro-Anteil am Gesamtabsatz wieder unter 30 Prozent. Vor 20 Jahren wurde noch jedes zweite Bier in der Gastronomie getrunken. Dazu drücken höhere Energie-, Rohstoff- und Verpackungspreise auf die Margen der Brauer. Mehr

Hat man das im Bergdorf mitbekommen? Die beiden Jung-Brauer lachen: «Wir kannten den Markt genau, als wir starteten», sagt Schmidt. «Wir denken auch, dass der Craft-Boom vorbei ist. Deshalb brauen wir keine experimentellen Spezialbiere, mit denen vor ein paar Jahren viele Mikrobrauereien Erfolg hatten.»

Statt auf Nische setzen sie auf Massentauglichkeit. «Wir waren uns sofort einig, was für ein Bier wir wollen», erklärt Rinke. «Everybody’s darling», ergänzt Schmidt: ein Bier für alle – hell und süffig. Weitere Sorten haben sie zwar im Hinterkopf. Aber alles zu seiner Zeit.

Ingenieure werden Bierbrauer – per Zufall

Nie hatten die beiden Quereinsteiger geplant, unter die Bierbrauer zu gehen. «Wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, dass ich einmal eine Brauerei haben werde, ich hätte ihn für verrückt erklärt», sagt Rinke. Rein zufällig zog er vor vier Jahren mit seiner Partnerin nach Says – ausgerechnet in jenes Holzhaus, in dem vier Freunde im kleinen Stil Bier brauten.

Rinke half ab und zu mit und fand im Handwerk einen Ausgleich zum kopflastigen Ingenieur-Job. Als die vier letztes Jahr das Brauen aufgaben, fackelte er nicht lange: «Ich ging zu Valentin, der in derselben Medtech-Firma arbeitet wie ich, und fragte: Willst du mit mir eine Brauerei aufziehen?» Er wollte.

Ihnen war klar: Wenn, dann richtig. Sie gründeten ein Unternehmen, entwarfen ein Logo, sanierten den Keller, kauften neue Ausrüstung und bauten so die Kapazität aus. «Wir haben Hunderte Stunden und Tausende Franken investiert», so Rinke. Allein für Bügelflaschen und Harasse fuhr er dreimal ins Entlebuch, wo gerade eine Brauerei dichtgemacht hatte. «Wir waren wohl etwas blauäugig und haben den anfänglichen Aufwand unterschätzt», räumt er ein.

Nächstes Jahr wollen sie Gas geben

Im Frühling verkauften sie ihr erstes Bier. Zuerst an einer Firmenfeier, später an Dorffesten, im Freundeskreis und an Touristen. Positive Rückmeldungen spornten sie an. Neu gibt es ihr Bier auch in der regionalen Gastronomie. Ihr Absatzziel bis Ende Jahr: rund 2000 Liter.

Im kommenden Jahr wollen sie richtig Gas geben. Gerade in der Gastronomie sehen sie Potenzial – und stemmen sich so gegen einen weiteren Branchentrend: Laut Verband wird besonders in der Gastronomie immer weniger Bier getrunken. Das macht Schmidt keine Sorgen: «Es gibt hier in der Region nur wenige kleine Brauereien. Dafür haben wir viele Touristen und viele Restaurants.» Selbst im sinkenden Bierkonsum erkennt er eine Chance: «Die Leute trinken zwar weniger Bier – aber wenn, gönnen sie sich etwas Gutes.»

«Mit Brauen werden wir nicht reich»

Noch fliesst jeder verdiente Franken in den Aufbau der Brauerei. Lohn gibt es keinen – dafür aktuell auch kein Minus. Läuft alles nach Plan, können sie sich 2028 erstmals was auszahlen. «Mit Brauen werden wir nicht reich», sagt Schmidt. «Mittelfristig wollen wir aber unsere Ingenieur-Pensen reduzieren und einen Teil des Lebensunterhalts mit Bier verdienen.»

Morgen früh sitzen Valentin Schmidt und Oliver Rinke wieder am Schreibtisch und tüfteln an neuen Beatmungsgeräten. Der Weg zum ersten Brauerei-Lohn mag noch weit sein und der Markt schwierig. Aber die Rechnung der Bündner Brauer ist so simpel wie mutig: Sie setzen darauf, dass ihr Handwerk und ihre Begeisterung mehr wert sind als jede Branchenstatistik.