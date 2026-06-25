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Wetter: Video zeigt heftige Regenfälle in Grindelwald BE
Mehrere Zentimeter hoch
Video zeigt heftige Regenfälle in Grindelwald BE
Ein Video einer Leserreporterin zeigt die heftigen Gewitter in Grindelwald.
Publiziert: vor 15 Minuten
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