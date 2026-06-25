DE
FR
Abonnieren

Mehrere Zentimeter hoch
Video zeigt heftige Regenfälle in Grindelwald BE

Ein Video einer Leserreporterin zeigt die heftigen Gewitter in Grindelwald.
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen