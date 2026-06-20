DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
So heftig wütete das Unwetter in der Schweiz
Hagel und umfallende Bäume
So heftig wütete das Unwetter in der Schweiz
Am Freitagabend zog ein starkes Gewitter über die Schweiz. Dieses sorgte vor allem in Zürich für chaotische Bilder.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
0:46
Fluten und umgerissene Bäume
So heftig wütete das Unwetter in der Schweiz
0:13
Starkregen in Zürich
Videos zeigen überflutete Strassen
0:13
Leser filmt in Zürich
Wasser sprudelt aus Schacht
0:12
Gewitter in Ennetbürgen NW
Ganzer Boden mit Hagelkörnern übersät
0:36
Zürcher HB unter Wasser
Regen legt Rolltreppen komplett lahm
0:11
Gewitterfront
Leservideo zeigt Hagelgewitter im Kanton Schwyz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen