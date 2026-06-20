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Hagel und umfallende Bäume
So heftig wütete das Unwetter in der Schweiz

Am Freitagabend zog ein starkes Gewitter über die Schweiz. Dieses sorgte vor allem in Zürich für chaotische Bilder.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 23 Minuten
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