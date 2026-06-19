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Gewitter in Ennetbürgen NW
Boden komplett mit Hagelkörnern übersät

Auch in Ennetbürgen wütete ein Gewitter. Ein Video eines Leserreporters zeigt einen komplett mit Hagelkörner übersäten Boden.
Publiziert: vor 14 Minuten
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