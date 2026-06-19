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Ennetbürgen: Boden komplett mit Hagelkörnern übersät
Gewitter in Ennetbürgen NW
Boden komplett mit Hagelkörnern übersät
Auch in Ennetbürgen wütete ein Gewitter. Ein Video eines Leserreporters zeigt einen komplett mit Hagelkörner übersäten Boden.
Publiziert: vor 14 Minuten
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