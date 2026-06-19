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Unwetter am Freitagabend
Leservideo zeigt Hagelgewitter im Kanton Schwyz

Am Freitagabend ziehen Unwetter über die Schweiz. Im Kanton Schwyz kommt es zu Hagel.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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