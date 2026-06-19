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Starkregen in Zürich: Videos zeigen überflutete Strassen
Starkregen in Zürich
Videos zeigen überflutete Strassen
In Zürich regnet es am Freitagabend so stark, dass ganze Strassenzüge unter Wasser stehen – zum Leidwesen von Autofahrern und Fussgängern.
Publiziert: 19:15 Uhr
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Aktualisiert: 19:17 Uhr
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