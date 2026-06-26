Die Hitzewelle belastet Körper und Kreislauf massiv. Besonders gefährdet sind Ältere, Kinder und chronisch Kranke. Experten raten: viel trinken, direkte Sonne meiden und Warnsignale wie Schwindel ernst nehmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hohe Temperaturen belasten den Körper stark, besonders bei mehr als 30 Grad

Ältere Menschen und Kinder sind bei Hitzewellen besonders gefährdet

Tipps: Genügend trinken, Sonne meiden, gefährdete Personen unterstützen

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Viele unterschätzen, wie stark Hitze den Körper belastet. Entscheidend ist nicht nur die Temperatur, sondern auch, ob der Körper die Wärme noch genügend abgeben kann. Wenn das nicht mehr gelingt, gerät die Temperaturregulation aus dem Gleichgewicht. Wie stark jemand betroffen ist, hängt von Alter, Gesundheit, Aktivität und Gewöhnung an Hitze ab. Schon Tage mit über 30 Grad können zur Belastung werden.

Dein Körper versucht, seine Temperatur bei rund 37 Grad stabil zu halten. Bei Hitze läuft die Kühlung auf Anschlag: Die Blutgefässe weiten sich, der Körper schwitzt und gibt Wärme über die Haut ab. Wenn die Luft sehr feucht ist, funktioniert die Verdunstung schlechter und die Abkühlung wird erschwert. Gleichzeitig steigt die Belastung für Kreislauf und Herz, die Konzentration kann sinken. Wird es zu warm im Körper, kann das gefährlich werden und Organe schädigen.

Hitzewelle: Mehr als nur heisse Tage

Eine Hitzewelle entsteht nicht nur durch hohe Temperaturen. Auch wenig Wind, starke Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit spielen eine Rolle. Besonders belastend sind «Tropennächte». Wenn es nachts kaum abkühlt, kann sich der Körper nicht genügend erholen. Wenn die Tiefsttemperatur während eines Tages nicht unter 20 Grad fällt, spricht Meteo Schweiz von einer Tropennacht. Die Belastung steigt vor allem dann, wenn heisse Tage und Nächte über längere Zeit aufeinanderfolgen.

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Wer besonders gefährdet ist

Gefährdet sind vor allem ältere Menschen, Babys, Kleinkinder und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen chronischen Beschwerden. Mit zunehmendem Alter arbeitet die Temperaturregulation oft weniger zuverlässig. Viele ältere Menschen schwitzen weniger und haben weniger Durst, wodurch das Risiko für Flüssigkeitsmangel steigt.

Bei Kindern kann der Körper Wärme ebenfalls schlechter ausgleichen. Deshalb reagieren sie schneller empfindlich auf hohe Temperaturen. Warnzeichen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, starke Müdigkeit, Schwäche oder Verwirrtheit sollten ernst genommen werden.

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Hitze nicht unterschätzen

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt einfache Massnahmen, um die Wohnung möglichst kühl zu halten. Tagsüber sollten Fenster geschlossen bleiben und wenn möglich von aussen beschattet werden, etwa mit Fensterläden oder Storen. Gelüftet wird am besten nachts oder früh am Morgen, wenn die Aussentemperaturen tiefer sind als in der Wohnung.

Falls es nötig ist, kann tagsüber kurz stossgelüftet werden. Zudem lohnt es sich, nicht zwingend benötigte elektrische Geräte auszuschalten, da sie zusätzlich Wärme erzeugen.

Die häufigsten Hitzebeschwerden