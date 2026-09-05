Mit einer Kaltfront aus Frankreich endet der Hitzesommer wohl nächste Woche. Ab Mittwoch sinken die Temperaturen auf unter 20 Grad, während am Dienstag noch fast 30 Grad erwartet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Letzte Badis offen, Schweiz erwartet ab Mittwoch Kaltfront mit Gewittern

Temperaturen fallen von knapp 30 auf 20 Grad ab

Astronomischer Herbst beginnt am 23. September, Tage werden kürzer

Fabrice Obrist Redaktor News

Am Sonntag sind in weiten Teilen der Schweiz zum letzten Mal die Badis offen. Zeitlich passt das gut zur Wetterlage, denn ab nächster Woche wird es deutlich kälter – wer also ein letztes Mal ins kühle Nass springen will, muss sich sputen.

In der Nacht auf Mittwoch zieht dann nämlich eine Kaltfront von Frankreich her über die Schweiz. «Es wird zu Gewitter und Regengüssen kommen und die Temperaturen sinken nachhaltig auf Werte unterhalb der 20-Grad-Marke ab», sagt Klaus Marquardt von Meteo News gegenüber Blick. Das ist beachtlich, denn am Dienstag dürfte es vielerorts nochmal knapp 30 Grad warm werden.

Nur Föhn könnte Wärme zurückbringen

Das eigentlich Spezielle ist aber nicht der starke Temperaturabfall. «Aussergewöhnlich ist, dass es zu dieser Zeit des Jahres überhaupt noch so warm ist», so Marquardt. «Wer warmes Wetter mag, soll die nächsten Tage also nochmals voll auskosten.»

Der Hitzesommer 2026 scheint somit langsam aber sicher zu Ende zu gehen. Dass aber vereinzelt in gewissen Regionen nochmals die 30-Grad-Marke geknackt wird, ist nicht auszuschliessen. Laut Marquardt käme diese Wärme dann aber nicht primär von der Sonne, sondern von einem allfälligen Föhn in den Föhntälern.

Der sogenannte astronomische Herbst beginnt dann am 23. September. An diesem Datum sind Tag und Nacht mit je 12 Stunden ungefähr gleich lang. Die Anzahl Minuten mit Tageslicht nimmt im Herbst jeweils am schnellsten ab. Jeden Tag wird es dann nämlich drei bis vier Minuten länger dunkel.