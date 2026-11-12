DE
FR
Abonnieren

Reto Scherrer sucht das beste Fondue – und sorgt mit «FIGUGEGL» für Verwirrung
«Ist das ein dummer Siech?»

Weisst du noch, was «FIGUGEGL» bedeutet? Reto Scherrer fühlt den Passantinnen und Passanten für den «Blick Check» auf den Zahn. Die acht Buchstaben sorgen für fragende Blicke, wilde Vermutungen und einige Lacher.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
reto-scherrer-blick.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_320.JPG
Reto Scherrer und Fabian Fuhrer

Nun seid ihr gefragt: Wo gibt es das beste Fondue der Schweiz? Nominiert eure Favoriten hier im Formular und helft Reto bei der Suche.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Bis zum 16. November kannst du dein Lieblingsrestaurant nominieren. Aus allen Einsendungen evaluieren wir die Top 5 pro Region: Bern/Wallis, Zentralschweiz, Nordostschweiz/Graubünden und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab. Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Restaurant-Tester Reto Scherrer prüft die Community-Favoriten persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Fondue der Schweiz» gewinnt.

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Dezember. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

TEST Märkli Blick Check.png
RMS
Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

TEST Märkli Blick Check.png
RMS

Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

Mehr zum «Blick Check»
Die Branche mit Herz
GastroSuisse Logo Darkmode.png
RMS

Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

GastroSuisse Logo Darkmode.png
RMS

Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

Mehr zu unserem Engagement
Blick Check
In diesem Artikel erwähnt
Dossier Blick Check.jpg
Blick Check
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen