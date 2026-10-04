Florian Ast stellt sich gemeinsam mit Reto Scherrer dem Wildteller-Test im Restaurant Bärgkristall in Fäld (VS). Zwischen Knödeln und Wildfleisch spricht der Sänger über seinen Bezug zur Jagd, seine Vergangenheit und seine neuen Musikpläne.

«Ich habe sehr gerne Wild, aber ich könnte nie ein Tier töten»

«Ich habe sehr gerne Wild, aber ich könnte nie ein Tier töten»

Reto Scherrer Moderator, Senior Anchor Blick TV

Und jetzt bist du dran. Welcher Wildteller hat deiner Meinung nach den Sieg beim «Blick Check» verdient? Gib jetzt deine Stimme im Voting ab.

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Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Oktober. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Wie wird der Gewinner ermittelt?

Die Rangliste wird aus zwei Teilen berechnet: den Community-Stimmen und der Bewertung von Reto Scherrer. Beide werden auf eine gemeinsame Skala von 0 bis 100 Prozent umgerechnet und gleich gewichtet.

Erreicht ein Restaurant bei Retos Bewertung zum Beispiel 9 von 18 Punkten, entspricht das 50 Prozent. Holt es zusätzlich auch die Hälfte aller möglichen Community-Stimmen, ergibt das ebenfalls 50 Prozent. Beide Werte werden anschliessend zusammengezählt und durch zwei geteilt – so entsteht die Schlusswertung.

RMS Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». RMS Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»