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Stubete Gäng beim Wildteller-Test mit Reto Scherrer
«Wild sind bei uns sonst einfach die Abende»

Die Stubete Gäng testet für den «Blick Check» gemeinsam mit Reto Scherrer den Wildteller im Landgasthof Linde in Müswangen (LU). Dabei geht es nicht nur ums Essen.
Publiziert: 00:30 Uhr
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Reto ScherrerModerator, Senior Anchor Blick TV

Und jetzt bist du dran. Welcher Wildteller hat deiner Meinung nach den Sieg beim «Blick Check» verdient? Gib jetzt deine Stimme im Voting ab.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Noch unsicher? Dann schau dir jetzt Retos Tests aller Finalisten an:

«Blick Check»: Wildteller
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Stubete Gäng testet Wildteller
«Wild sind bei uns sonst die Abende»
Blick Check Nadia Schmatzen.jpg
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Nadia Goedhart ganz direkt
«Ich habe eine Schmatzphobie – einfach, dass du es weisst»
Blick Check Vincent zartes Fleisch.jpg
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Vincent Gross sprachlos
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Florian Ast zieht klare Grenze
«Ich liebe Wild, könnte aber nie ein Tier töten»

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Oktober. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Wie wird der Gewinner ermittelt?

Die Rangliste wird aus zwei Teilen berechnet: den Community-Stimmen und der Bewertung von Reto Scherrer. Beide werden auf eine gemeinsame Skala von 0 bis 100 Prozent umgerechnet und gleich gewichtet.

Erreicht ein Restaurant bei Retos Bewertung zum Beispiel 9 von 18 Punkten, entspricht das 50 Prozent. Holt es zusätzlich auch die Hälfte aller möglichen Community-Stimmen, ergibt das ebenfalls 50 Prozent. Beide Werte werden anschliessend zusammengezählt und durch zwei geteilt – so entsteht die Schlusswertung.

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Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

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Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

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Die Branche mit Herz
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Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

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