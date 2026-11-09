«Nein sorry, das können Sie nicht bringen»

Mitten auf dem Bundesplatz will Reto Scherrer beweisen, dass er das beste Fondue der Schweiz zaubert - mit Früchten, Maggi und Aromat. Ausgerechnet Bundesrat Albert Rösti platzt jedoch dazwischen und fällt ein vernichtendes Urteil.

Fabian Fuhrer Reporter Blick

Nun seid ihr gefragt: Wo gibt es das beste Fondue der Schweiz? Nominiert eure Favoriten hier im Formular und helft Reto bei der Suche.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bis zum 16. November kannst du dein Lieblingsrestaurant nominieren. Aus allen Einsendungen evaluieren wir die Top 5 pro Region: Bern/Wallis, Zentralschweiz, Nordostschweiz/Graubünden und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab. Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Restaurant-Tester Reto Scherrer prüft die Community-Favoriten persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Fondue der Schweiz» gewinnt.

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Dezember. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

RMS Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». RMS Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»