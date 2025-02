«Um Bürokratie aufzuräumen» Argentinischer Präsident Milei schenkt Musk eine Kettensäge

Elon Musk posiert an der «Conservative Political Action Convention» in Washington D.C. mit einer Kettensäge, die ihm der argentinische Präsident Javier Milei geschenkt hat. Sie soll ein symbolisches Zeichen in Anlehnung an Musks Aufgabe als Chef von «DOGE» sein.

Publiziert: 10:45 Uhr