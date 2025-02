Fahrer rettet sich mit Sprung Lastwagen geht nach Kollision in Feuerball auf

Riesige Flammen schnellen in der Nähe von São Paulo in Brasilien in die Höhe. Zwischen zwei Lastwagen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei entsteht ein riesiges Feuer. Der Fahrer eines Lastwagens kann sich durch einen Sprung von der Brücke retten.

Publiziert: 06:07 Uhr