Pilot mit Meisterleistung Bei diesem Heli-Absturz wird tatsächlich niemand verletzt

Ein in Russland gebauter Helikopter des Typs Mi-171-Sh gerät in der peruanischen Amazonasregion ins Trudeln. Der Pilot zeigt eine Meisterleistung und rettet so seinen elf Passagieren das Leben.

Publiziert: vor 44 Minuten