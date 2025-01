So viel wie seit 30 Jahren nicht mehr Schneesturm verwandelt Florida in Winterland

Ein Schneesturm hat am Mittwoch Florida heimgesucht. In gewissen Gegenden hat es seit über 30 Jahren nicht mehr so geschneit. Leider hat das kalte Wetter bereits mindestens drei Todesopfer gefordert.

Publiziert: 20:14 Uhr