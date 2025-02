Im Oktober 2024 gebaut Modernster Geister-Flughafen in Pakistan steht leer

Vor wenigen Monaten wurde der New Gwadar International Airport fertiggestellt. Doch der moderne Bau, der von China finanziert wurde, ist verlassen. Ob und wann der Flughafen in Gebrauch kommt, weiss niemand so genau.

Publiziert: 06:03 Uhr