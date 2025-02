Die Piloten handeln blitzschnell Flugzeug muss Privatjet ausweichen und durchstarten

Am Dienstagmorgen wäre es in den USA am Flughafen Chicago Midway beinahe zu einer Kollision gekommen. Ein Businessjet rollt auf die Landebahn – ohne Erlaubnis. Die Piloten der Boeing 737 reagieren blitzschnell und verhindern ein Unglück.

