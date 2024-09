Stadt in Polen komplett überschwemmt Dramatische Heli-Rettung nach Dammbruch

Die Wassermassen reissen alles mit sich. Viele Menschen blieben zu Hause und harren jetzt verzweifelt in ihren Häusern aus. Die Polizei hat mehrere Rettungshelikopter in die Gegend geschickt, um vom Wasser eingeschlossene Menschen in Sicherheit zu bringen.