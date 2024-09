Lage in Österreich immer dramatischer Laut Behörden «nie dagewesener Extremsituation»

Die Hochwasserlage spitzt sich in Teilen Europas weiter zu: In Polen brach ein Staudamm, in Tschechien finden weitere Evakuierungen statt, und in Österreich ist ein Stausee kurz vor dem Überlaufen.