Situation ist kritisch Staudamm in Polen läuft nach heftigen Regenfällen über

Angespannte Situation in Miedzygorze, Polen. Der Staudamm Wilczka-Bach hat trotz Ablassens von Wasser seinen Höchststand erreicht und ist in der Nacht übergelaufen. Das sorgt in den umliegenden Gebieten für eine kritische Situation.