Iouri Podladtchikov zittert um Teilnahme beim Heim-Event in Laax. Der Halfpipe-Superstar muss starten, um seine Olympia-Chancen aufrechtzuerhalten.

Darum gehts Iouri Podladtchikov fehlt im Aufgebot für Halfpipe-Event in Laax GR

Schwerer Sturz im November führte zu Verletzungen und mehrwöchiger Pause

Nun droht der Olympiasieger sein ganz grosses Ziel zu verpassen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Abt Reporter Sport

Im Aufgebot für den Halfpipe-Event in Laax GR (14. bis 18. Januar) sticht ein Name besonders hervor – weil er fehlt. Olympiasieger Iouri Podladtchikov (37) ist nirgends zu finden. Dieser Fakt bringt eine enorme Brisanz mit sich.

Schliesslich hat Podladtchikov in diesem Winter noch keinen Wettkampf bestritten. Tritt er auch in Laax am übernächsten Wochenende nicht an, wäre das wohl gleichbedeutend mit dem Olympia-Aus. Denn danach findet bis zu den Spielen in Italien kein Halfpipe-Event mehr statt.

Heftiger Sturz warf ihn zurück

Für Podladtchikov wäre das ein brutaler Nackenschlag. Schliesslich hat der Superstar seit seinem überraschenden Comeback Anfang des letzten Jahres alles auf die Olympischen Spiele ausgerichtet. Er wollte noch einmal angreifen, noch einmal beweisen, dass er auf der grösstmöglichen Bühne konkurrenzfähig ist.

Doch nun droht dieser Traum zu platzen. Im November stürzte Podladtchikov im Training am Kitzsteinhorn (Ö) schwer. Er zog sich eine Luxation der rechten Schulter sowie eine Fraktur der rechten Augenhöhle zu, die operiert werden musste. Die Folge: eine mehrwöchige Pause – und ein Rennen gegen die Zeit.

Verband macht Fans Hoffnung

Wie weit er aktuell ist, bleibt unklar. Öffentlich gab es zuletzt keine neuen medizinischen Updates. Wie Blick erfahren hat, trainiert er aktuell nicht mit der Nationalmannschaft. Dass sein Name im Laax-Aufgebot fehlt, verstärkt das Gefühl, dass sich die Tür zu Olympia langsam, aber sicher schliesst. Doch es gibt noch Hoffnung.

Auf Blick-Nachfrage lässt der Verband ein Hintertürchen offen. Swiss-Ski erklärt, dass ein Start in Laax nicht definitiv vom Tisch sei. «Ob Iouri starten wird, ist derzeit noch offen.» Bezüglich der Selektion für die Olympischen Spiele gibt es keine weiteren Informationen. Sicher ist: Für Podladtchikov wird es brutal eng.