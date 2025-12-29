Der norwegische Ski-Freestyler William Bostadlökken ist nach einem schweren Trainingssturz querschnittsgelähmt. Trotz Diagnose träumt er davon, eines Tages wieder Ski zu fahren.

Das Leben des norwegischen Ski-Freestylers William Bostadlökken (20) wird nie wieder dasselbe sein. Vor gut zwei Wochen stürzte der Youngster im Weltcup-Training im US-amerikanischen Steamboat und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu.

Bostadlökken brach sich die Schulter und mehrere Rippen. Zudem verletzte er sich am schwer am Rücken. Die Diagnose folgte nach der ersten Operation im Spital von Denver (Colorado): Der junge Sportler wird für den Rest seines Lebens querschnittgelähmt sein.

Ein schwerer Schlag für den Norweger. Via Instagram veröffentlichte er einen Post zu seinem Unfall: «Diese Zeilen brechen mir das Herz», schreibt er. «Am ersten Trainingstag bin ich beim Absprung mit den Skispitzen hängengeblieben. Ich habe die Balance verloren und bin mit Kopf und Rücken auf der Absprungkante gelandet.»

«Ich will alles dafür tun, zurückzukommen»

Trotz der niederschmetternden Diagnose richtet Bostadlökken, der bisher siebenmal im Weltcup startete und die Saison mit einem Europacupsieg begonnen hatte, seinen Blick schon wieder nach vorne: «Ich träume davon, eines Tages wieder Ski fahren zu können. Skifahren ist wirklich das, was ich auf dieser Welt am meisten liebe – es ist das, wofür ich lebe. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um zurückzukommen und dieses unglaubliche Gefühl wieder zu erleben.»

In einer Pressemitteilung sichert der norwegische Skiverband Bostadlökken die bestmögliche Unterstützung zu. «Er ist in guten Händen und wir gehen einen Schritt nach dem anderen», erklärt Nationalmannschaftsarzt Andreas Persson.