Schweizer Skicrosser holen drei Podestplätze in Innichen

Erfolgsmeldung aus dem Ski Freestyle. Noé Roth darf sich über den ersten Podestplatz der Saison freuen. Das läuft alles im Wintersport.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Drei Podestplätze für Schweizer Skicross-Team

Skicross – Fanny Smith fährt beim Skicross in Innichen im vierten Rennen der Saison als Zweite zum dritten Mal aufs Podest. Die Schweizer Männer holen mit Alex Fiva und Tobias Baur die ersten Top-3-Klassierungen in diesem Winter. Smith wird etwas überraschend hinter Marielle Berger Sabatel (Fr) Zweite, denn Seriensiegerin Sandra Näslund (Sd) muss sich erstmals in dieser Saison bezwingen lassen – sie wird Dritte. Der Frauen-Final bietet Spektakel. Näslund erwischt nicht den besten Start und sieht sich in Zweikämpfe involviert, was ihr offensichtlich nicht behagt. Den Dreikampf zwischen Daniela Maier (De), die zwischenzeitlich führt, Smith und Näslund nutzt Berger Sabbatel als lachende Vierte. Mit viel Schwung erwischt sie von hinten die Ideallinie und zieht kurz vor dem Ziel an allen drei vorbei.

Die Schweizer Männer stehen erstmals in dieser Saison auf dem Podest. Alex Fiva und Tobias Baur werden hinter dem überlegenen Reece Howden (Ka) Zweiter und Dritter. Howden hat bereits am Dienstag in Arosa gewonnen und ist nun mit 20 Erfolgen Rekord-Weltcupsieger. Fiva steht zum 39. Mal in seiner Karriere auf dem Podest, Baur zum dritten Mal.

Keine Aufholjagd der Schweizerinnen

Biathlon – Die Schweizer Frauen bleiben in der Verfolgung von Le Grand-Bornand stets in den hinteren Regionen stecken. Sie können die schwachen Resultate des Sprints, die sie mit einem Rückstand von fast zwei Minuten in das Handicap-Rennen starten lassen, nicht korrigieren. Amy Baserga (38.) und Lena Häcki-Gross (39.) holen nach je drei Strafrunden noch einige Weltcuppunkte. Aita Gasparin verfehlt zwei Scheiben und muss mit Platz 47 vorliebnehmen.

Noé Roth in China auf dem Podest

Ski Freestyle – Weltmeister Noé Roth springt im Aerials-Weltcup in China auf den 3. Platz. Der 24-jährige Zuger muss sich in Zhangjiakou, dem Olympiaort von 2022, nur den Einheimischen Li Tianma und Qi Guangpu geschlagen geben. Pirmin Werner, der beim Saisonauftakt in Finnland als Zweiter auf dem Podest gestanden ist, scheitert diesmal bereits in der Qualifikation.

Hasler knapp am Podest vorbei

Bob – Melanie Hasler bestätigt beim Weltcup in Sigulda ihre gute Form mit dem Monobob. Nach dem 4. Platz in Lillehammer belegt die Schwyzerin den 6. Rang – nur elf Hundertstel hinter dem Podest. Weniger gut läuft es in Lettland Inola Blatty (17.) und vor allem Selina Isler (20.), die in ihrem ersten Weltcupeinsatz stürzt. Sie kann die Bahn aber glücklicherweise unversehrt verlassen. Den Sieg holt sich wie vor einer Woche die Australierin Breeana Walker.