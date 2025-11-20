Snowboarder Iouri Podlatchikov verpasst den Saisonstart in China Mitte Dezember. Der Olympiasieger von 2014 muss nach einem Trainingssturz mehrere Wochen pausieren.

Rückschlag für Iouri Podladtchikov: Der Halfpipe-Snowboarder verpasst nach einem Trainingssturz den Saisonstart. Foto: freshfocus

Darum gehts Iouri Podladtchikov verletzt sich im Training und pausiert erneut

Er verpasst den Saisonstart und strebt Olympia 2026 an

37-jähriger Zürcher erlitt Luxation und Fraktur, OP am Montag

Halfpipe-Snowboarder Iouri Podladtchikov erleidet den nächsten Rückschlag. Wie Swiss-Ski bekannt gibt, stürzte der Olympiasieger von 2014 am Mittwoch im Rahmen eines Trainings am Kitzsteinhorn (AUT) und erlitt eine Luxation in der rechten Schulter sowie eine Fraktur der rechten Augenhöhle. Letztere wird am Montag operativ behandelt. Die Verletzungen haben eine mehrwöchige Pause zur Folge, womit der 37-jährige Zürcher den Saisonstart im Dezember verpassen wird.

Podladtchikov hat im Januar 2025 bei den Laax Open sein Comeback gegeben, mit dem langfristigen Ziel der Olympischen Winterspiele 2026. Im März erlitt er einen Kreuzbandriss. Nun folgt eine weitere Pause, bevor er sein Comeback-Projekt fortsetzen kann.