1/5 Für Snowboarder Iouri Podladtchikov ist die Saison vorzeitig beendet. Foto: freshfocus

Bittere Neuigkeiten aus Kanada. Iouri Podladtchikov (36) hat sich im Training das Kreuzband gerissen, wie der Halfpipe-Star gegenüber SRF bestätigt. Die Saison ist für ihn damit vorbei.

Am letzten Wochenende holte der Olympiasieger von 2014 beim Weltcup im kanadischen Calgary den sechsten Rang und meldete sich in seiner Comeback-Saison eindrucksvoll im Konzert der Weltbesten zurück. Bei seinem ersten Wettkampf nach fünf Jahren Pause verpasste er Mitte Januar beim Heim-Weltcup in Laax den Final nur knapp.

Nun muss der Zürcher einen herben Rückschlag hinnehmen. Er verpasst damit die Heim-WM der Freestyler im Engadin GR (17. bis 30. März). Inwiefern der Kreuzbandriss sein Fernziel – eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano infrage stellt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.