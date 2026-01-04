DE
Starke Schweizer Snowboarder
Hablützel und Lötscher in Calgary auf dem Podest

Zum Auftakt des Wintersport-Sonntags springen zwei Schweizer Snowboarder in Kanada aufs Halfpipe-Podest.
Publiziert: vor 12 Minuten
Aktualisiert: vor 10 Minuten
David Hablützel fliegt auf Platz zwei.
Snowboard

Die Schweizer Snowboarder sprangen in der Halfpipe von Kanada spektakulär und erfolgreich. Beim Weltcup musste sich David Hablützel einzig dem Australier Valentino Guseli geschlagen geben. Als Dritter stieg auch der neu für Brasilien antretende Pat Burgener auf das Podest, Vierter wurde mit Jonas Hasler ein weiterer Schweizer. Die meist dominierenden Japaner mussten sich für einmal geschlagen geben. Auch bei den Frauen sprang eine Zürcherin auf das Podium. Hinter der Kanadierin Elizabeth Hosking und der Chinesin Wu Shaotong klassierte sich Isabelle Lötscher als Dritte.

