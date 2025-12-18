DE
Generalprobe vor Heimweltcup
Schweizer Snowboarder scheitern in den Dolomiten früh

Bei der Generalprobe für den Heimweltcup in Davos scheitern die Schweizer Alpin-Snowboarder in Carezza, Italien. Nur Ladina Caviezel und Jessica Keiser erreichen die K.o.-Phase, scheiden aber in den Achtelfinals aus.
Publiziert: vor 43 Minuten
Ladina Caviezel war die beste Schweizerin in den Dolomiten.
Foto: MAYK WENDT
Den Schweizer Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboardern ist die Hauptprobe für den Heimweltcup in Davos misslungen.

Beim Parallel-Riesenslalom in Carezza in Italien erreichen einzig Ladina Caviezel und Jessica Keiser die K.o.-Phase, das Duo scheitert dort jedoch bereits in den Achtelfinals. Julie Zogg, beim Saisonauftakt in China noch als Zweite auf dem Podest, wie auch Dario Caviezel sind schon in der Qualifikation ausgeschieden.

In Davos steht am Samstag der erste Parallel-Slalom dieser Weltcup-Saison auf dem Programm. Nach dem Jahreswechsel folgt am 10. Januar in Scuol mit dem Parallel-Riesenslalom das zweite Heimrennen.

