Olympia-Bronze, WM-Medaillen und ein unverwechselbarer Stil: Jan Scherrer (31) beendet seine Karriere. Der Toggenburger bestreitet im Januar an den Laax Open seinen letzten Wettkampf – und blickt voller Dankbarkeit auf 17 Jahre im Profisport zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jan Scherrer beendet seine Karriere nach den Laax Open im Januar

Olympia-Bronze 2022, WM-Medaillen und Verletzungen prägten seine Laufbahn

17 Jahre Profisport: Abschied am Lieblingsort Laax Open

Joël Hahn Redaktor Sport

Jan Scherrer (31) zieht einen Schlussstrich. Der Toggenburger Halfpipe-Spezialist kündigt auf Instagram an, dass die Laax Open im kommenden Januar sein letzter Wettkampf sein werden. «Nach 17 Jahren im Profisport ist es Zeit, dieses Kapitel zu beenden», schreibt der Olympiadritte von Peking 2022. Er freue sich darauf, weiterhin Snowboard zu fahren, «ohne nach einer Punktzahl beurteilt zu werden.»

Der kreative Freestyler gehörte über Jahre zu den Aushängeschildern des Schweizer Snowboardsports. Neben Olympia-Bronze gewann Scherrer auch WM-Medaillen und stand mehrfach an den X-Games auf dem Podest. In den vergangenen Jahren wurde er aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Auch die Olympischen Spiele 2026 verpasste er kurzfristig.

Laax als perfekter Abschied

Für seinen letzten Wettkampf hat sich Scherrer einen besonderen Ort ausgesucht. «Die Laax Open waren immer mein Lieblingsevent. Deshalb möchte ich dort auch meinen letzten Wettkampf bestreiten», schreibt er auf Instagram. Er freue sich darauf, die letzten Events zu geniessen, mit seinen Freunden zu fahren und den Sport zu feiern, «der mir so viel gegeben hat.»

Schon im September 2025 hatte Scherrer gegenüber Blick durchblicken lassen, dass sich seine Karriere dem Ende entgegenneigt. Damals sagte er: «Es werden sicher meine letzten olympischen Spiele sein.»

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«Ich musste niemandem mehr etwas beweisen»

Der Toggenburger sagte damals: «Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Alles, was noch kommt, ist einfach ein Zusatz. Ich bin in einer unglaublich komfortablen Lage, dass ich niemandem mehr etwas beweisen muss.»

Schon damals sprach der 31-Jährige davon, künftig mehr Zeit in Videoprojekte zu investieren. Vor allem aber habe er gemerkt, wie sehr ihm das Snowboarden selbst fehle. Nicht der ganze Rummel rund um Wettkämpfe und Resultate, sondern das Fahren an sich.

Nun ist klar: Nach 17 Jahren im Profisport geht eine der schillerndsten Figuren des Schweizer Snowboardsports von der Wettkampfbühne ab. Ganz vom Brett steigen wird Jan Scherrer aber nicht.