Bronze-Held verkündet die Trennung im Video mit Ex

Nach fünf Jahren Beziehung gehen Snowboard-Profi Jan Scherrer und Sasha getrennte Wege. In einem Instagram-Video erklären sie offen, dass sie sich bereits im Frühling getrennt haben, betonen aber, dass sie als Team für Tochter Sienna zusammenbleiben.

1/5 Jan (r.) und Sasha (l.) Scherrer verkünden ihre Trennung via Instagram. Foto: Christian Merz

Joël Hahn Redaktor Sport

Nach fünf Jahren Beziehung gehen Snowboard-Profi Jan Scherrer (31) und Sasha nun getrennte Wege. In einem offenen Instagram-Video berichten sie, dass sie sich bereits im Frühling getrennt haben.

«Wir wollten teilen, dass wir uns letzten Frühling getrennt haben», sagt Scherrer in die Kamera. «Der Grund, warum wir das jetzt öffentlich machen, ist, um Gerüchten vorzubeugen und uns als Familie zu schützen.» Sasha ergänzt: «Wir waren als Paar recht aktiv auf Social Media, das erklärt, warum es in letzter Zeit etwas still um uns geworden ist.»

«Wir bleiben ein Team für unsere Tochter Sienna»

Von Drama keine Spur. «Es gibt keinen Streit, kein böses Blut. Manche Beziehungen enden einfach, und das ist okay», erklärt Sasha. Beide betonen, dass sie weiterhin eng verbunden bleiben, vor allem wegen ihrer Tochter: «Unsere Priorität ist unsere Tochter Sienna», so Jan. Über die Trennung sagt das Paar offen: «Als wir geheiratet haben, haben wir uns versprochen, in Gesundheit und Krankheit füreinander da zu sein. In den letzten fünf Jahren haben wir viel zusammen durchgemacht und ich glaube, wir haben es nicht als romantisches Paar überlebt», erklärt Jan. «Wir überleben aber weiterhin als Team», ergänzt Sasha.

Kennengelernt hatten sich der Toggenburger aus Ebnat-Kappel und die Westschweizerin aus Montreux 2020 im Zürcher Klub Gonzo, mitten in der Nacht, mitten im Sommer. Ihre «Langstrassen-Lovestory» führte schnell zum Zusammenzug, im November 2021 folgte die Hochzeit. Im Mai 2022 wurden sie Eltern ihrer Tochter Sienna. Auch nach der Trennung bleibt der gegenseitige Respekt, und beide betonen, dass sie weiterhin als Team für ihre Tochter zusammenarbeiten.