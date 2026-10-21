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Wenige Tage nach Babynews
Schock-OP bei schwangerer Skispringerin

Erneuter Schock bei Silje Opseth! Die norwegische Skispringerin musste sich einer Notoperation wegen einer Blinddarmentzündung unterziehen – und das nur wenige Tage, nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Silje Opseth musste sich einer Blinddarm-OP unterziehen.
Foto: Instagram (@silje9915)

Darum gehts

  • Silje Opseth wurde kurz nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft wegen Blinddarmentzündung notoperiert
  • Die Skispringerin gibt Entwarnung, ihr und dem Kind gehe es gut; der Eingriff verlief ohne Komplikationen im Spital
  • Opseth hat die Weltcupsaison abgesagt, will nach der Babypause aber auf die Schanze zurückkehren
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Fabienne Kleinhenz

Die norwegische Skispringerin Silje Opseth (27) musste sich wenige Tage nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft einer Notoperation unterziehen. Die 27-Jährige wurde wegen einer Blinddarmentzündung ins Spital eingeliefert und meldete sich anschliessend mit einem Foto aus dem Krankenbett.

Für Opseth, die in ihrer Karriere sieben Weltcupsiege gefeiert und 29 Podestplätze erreicht hat, wurde eine ohnehin emotionale Woche damit zu einer gesundheitlichen Belastungsprobe. Auf Instagram schrieb sie: «Eine Blinddarmentzündung stand für 2026 nicht gerade auf meiner Bingo-Karte.»

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«Es geht sowohl dem Knirps als auch mir gut»

Gleichzeitig gab die dreifache WM-Medaillengewinnerin Entwarnung. «Dank des norwegischen Gesundheitssystems geht es sowohl dem Knirps als auch mir gut. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um mich auszuruhen und wieder richtig gesund zu werden», teilte Opseth mit.

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Nach Angaben des norwegischen Skisprung-Sportdirektors Jan-Erik Aalbu (62) gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur NTB wurde Opseth zwölf Stunden nach ihrer Aufnahme ins Spital operiert.

Fokus auf Genesung und Baby

Opseth selbst betonte, sie habe früh gespürt, dass etwas nicht stimme. «Zum Glück kenne ich meinen Körper sehr gut. Deshalb habe ich schon früh gemerkt, dass etwas nicht stimmt», erklärt sie. Die Operation verlief ohne Komplikationen. Nun steht für die Norwegerin die vollständige Genesung im Vordergrund.

Erst wenige Tage zuvor hatte Opseth ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und zugleich ihre Weltcupsaison abgesagt. Ein Karriereende ist damit nicht verbunden. Der norwegische Verband hatte bereits erklärt, dass die Skispringerin nach ihrer Babypause wieder auf die Schanze zurückkehren wolle.

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