Ex-Skisprung-Star schwelgt kurz nach Verlobung im Baby-Glück

Daniel-André Tande hat allen Grund zur Freude. Der einstige Skisprung-Star ist erstmals Vater geworden. Seine Karriere beendete er vor zwei Jahren wegen mentalen Problemen nach einem Horrrorsturz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel-André Tande ist zum ersten Mal Vater geworden

Der Ex-Skisprung-Star freut sich mit Karoline Lobben über die Geburt einer Tochter

Erst vor kurzem. haben sich die beiden frischgebackenen Eltern verlobt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor zwei Jahren hat Daniel-André Tande (32) seine Skisprung-Karriere beendet. Nun gibts schöne Neuigkeiten vom Norweger. Wie er auf Instagram mitteilt, ist er vor kurzem zum ersten Mal Papa geworden. «Willkommen bei uns, Filippa», verraten er und seine Verlobte Karoline Lobben, dass sie Eltern einer Tochter geworden sind.

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Dazu posten die beiden zahlreiche Fotos aus den ersten Tagen als Familie. Unter anderem zeigen diese einen intimen Moment zwischen Vater und Tochter oder wie Tande die Kleine im Maxicosi wohl aus dem Spital trägt. Gratulationen zum Baby-Glück lassen nicht lange auf sich warten. Ex-Teamkollege Johann André Forfang kommentiert den Beitrag ebenso wie etwa Tandes ehemaliger Konkurrent Gregor Schlierenzauer.

Für den einstigen Skisprung-Star ist es ein weiteres Highlight in diesem Sommer. Erst vor wenigen Wochen hat er seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Lobben hat diesen überglücklich angenommen. «Was für ein Sommer. Ja, ja, ja bis heute. Morgen. Und alle Tage danach», schrieb sie dazu auf Instagram.

Koma nach Horrorsturz

Seinen Rücktritt gab Tande im September 2024 nicht ganz freiwillig. Die Folgen eines schweren Sturzes auf der Flugschanze in Planica (Pol) zwangen ihn dazu. 2021 verunfallte er auf der heikelsten Skiflugschanze der Welt schwer, lag danach mehrere Tage im Koma. Zum Zeitpunkt des Rücktritts gab Tande an, dass er mental immer noch darunter leidet: «Ich habe erkennen müssen, dass das Springen bei mir mittlerweile mehr Angst als Freude auslöst.»

Tande feierte 13 Weltcupsiege und gewann 2018 mit Norwegens Team Olympia-Gold. Im selben Jahr feierte er auch seinen grössten Einzel-Erfolg: Er krönte sich zum Skiflug-Weltmeister. Mit dem Team holte Tande zudem dreimal WM-Gold.