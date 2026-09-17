Ex-Biathlon-Hoffnung schwelgt im Baby-Glück

Ihre Karriere hat sie mit 25 Jahren beendet. Nun schwelgt Tilda Johansson im Glück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tilda Johansson ist erstmals Mutter geworden

Auf Instagram teilt sie süsse Babyfotos

Die ehemalige Biathletin trat mit 25 Jahren zurück

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Biathlon-Familie hat Zuwachs bekommen. Tilda Johansson (27) verkündet auf Instagram die schönen Neuigkeiten.

«Willkommen auf der Welt, Noah», verrät die Schwedin, dass sie Mutter eines Sohnes geworden ist. Und fügt an: «Auf dich haben wir schon so lange gewartet!» Dazu postet Johansson zwei herzige Schnappschüsse des Nachwuchses. Unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche.

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Johansson galt einst als grosse Biathlon-Hoffnung. 2017 wechselte sie vom Langlauf zu dieser Disziplin. Und zeigte einen rasanten Aufstieg.

Die Schwedin triumphierte in der Gesamtwertung des IBU-Cups (2022/23) und gewann drei EM-Medaillen (zweimal Silber, einmal Bronze). Der Startschuss einer erfolgreichen Karriere schien gefallen.

Karriereende wegen mentalen und physischen Probleme

Doch dann kam alles anders. Im Januar 2024 brach Johansson die Saison vorzeitig ab, verliess kurz darauf sogar das Nationalteam. Erst später erklärte sie, dass sie unter grossen mentalen und physischen Problemen sowie Leistungsangst litt. Nach einem IBU-Cup-Rennen sei sie gar «völlig zusammengebrochen».

In der Folge legte sie eine Pause ein – in der Hoffnung, irgendwann wieder zu alter Stärke zurückzufinden. So kam es nicht. Ende 2024, mit erst 25 Jahren, zog Johansson einen Schlussstrich unter ihre Karriere. «Ich habe einfach keine Leidenschaft mehr dafür», erklärte sie ihren Entscheid.

Biathlon sollte künftig nur noch ein Hobby bleiben. Ihr Wissen auf den schmalen Latten hat sie zuletzt als Trainerin weitergegeben. Nun aber gehört ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem Sohn.