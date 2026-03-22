Darum gehts
- Schweizer Curling-Team zieht an WM in Kanada sensationell in den Final ein
- Junges Team um Skip Schwaller besiegt Schweden 8:5 im Halbfinal
- Elf Siege in zwölf Spielen und Final gegen Kanada am Sonntag
Was für ein unfassbar starker Lauf an der WM in Kanada! Das Team um Skip Xenia Schwaller (23) spielt zum ersten Mal auf der grossen Bühne ein Turnier. Und schon ziehen die Junioren-Weltmeisterinnen von 2024 in den Final ein. Eine WM-Medaille ist auf sicher.
Werden Schwaller, Selina Rychiger (22), Fabienne Rieder (23) und Selina Gafner (22) nun 2026 schon auch Weltmeisterinnen bei den Grossen? Nach der traumhaften Woche in Calgary wärs keine grosse Überraschung mehr.
Die siebte Schweizer WM-Finalteilnahme in Folge
Schwaller und Co., die das Elite-Team der Grasshoppers bilden, marschierten schon mit elf Siegen in zwölf Partien in bestechender Manier durch die Round Robin. Und schalten im Halbfinal nun Schweden 8:5 aus. Im 6. End sorgt ein Dreierhaus für den entscheidenden Unterschied.
Im Final wartet nun Kanada um Skip Kerri Einarson. Schwaller führt nun eine Wahnsinnsserie weiter – in den letzten sechs WM-Finals spielte immer die Schweiz. Nun nach vier WM-Titeln und zwei WM-Silbermedaillen vom Team um Silvana Tirinzoni ist es nun erstmals die junge, sensationelle Equipe von Schwaller, die sich an der SM in Bern mit dem Finalsieg gegen Tirinzoni und Co. das WM-Ticket gesichert hat. Und es nun mit Silber oder Gold voll ausnützt.
Der Final findet am Sonntag um 22.00 Uhr statt.