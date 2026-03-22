Erstmals auf der WM-Bühne und schon im Final: Xenia Schwaller und ihr Team spielen heute in Calgary gegen Kanada um Gold. Eine Medaille ist der jungen Schweizer Equipe bereits sicher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Curling-Team zieht an WM in Kanada sensationell in den Final ein

Junges Team um Skip Schwaller besiegt Schweden 8:5 im Halbfinal

Elf Siege in zwölf Spielen und Final gegen Kanada am Sonntag War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Was für ein unfassbar starker Lauf an der WM in Kanada! Das Team um Skip Xenia Schwaller (23) spielt zum ersten Mal auf der grossen Bühne ein Turnier. Und schon ziehen die Junioren-Weltmeisterinnen von 2024 in den Final ein. Eine WM-Medaille ist auf sicher.

Werden Schwaller, Selina Rychiger (22), Fabienne Rieder (23) und Selina Gafner (22) nun 2026 schon auch Weltmeisterinnen bei den Grossen? Nach der traumhaften Woche in Calgary wärs keine grosse Überraschung mehr.

Die siebte Schweizer WM-Finalteilnahme in Folge

Schwaller und Co., die das Elite-Team der Grasshoppers bilden, marschierten schon mit elf Siegen in zwölf Partien in bestechender Manier durch die Round Robin. Und schalten im Halbfinal nun Schweden 8:5 aus. Im 6. End sorgt ein Dreierhaus für den entscheidenden Unterschied.

Im Final wartet nun Kanada um Skip Kerri Einarson. Schwaller führt nun eine Wahnsinnsserie weiter – in den letzten sechs WM-Finals spielte immer die Schweiz. Nun nach vier WM-Titeln und zwei WM-Silbermedaillen vom Team um Silvana Tirinzoni ist es nun erstmals die junge, sensationelle Equipe von Schwaller, die sich an der SM in Bern mit dem Finalsieg gegen Tirinzoni und Co. das WM-Ticket gesichert hat. Und es nun mit Silber oder Gold voll ausnützt.

Der Final findet am Sonntag um 22.00 Uhr statt.