Schweizer Curlerinnen sichern sich Round-Robin-Sieg

Das Schweizer Curling-Team um Skip Xenia Schwaller ist auch zum Abschluss der Round Robin nicht zu bezwingen: Gegen Schweden setzt es sich mit 7:3 durch. Mit nur einer Niederlage aus zwölf Spielen beendet die Schweiz die Round Robin als beste Nation.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bereits vor dem letzten Round-Robin-Spiel der Schweizerinnen an der Curling-WM im kanadischen Calgary ist der direkte Halbfinal-Einzug des Teams um Skip Xenia Schwaller festgestanden. Damit ging es zum Abschluss der Round Robin noch darum, auch die Spitzenposition im Fernduell mit Gastgeber Kanada zu verteidigen.

Und dies gelingt den Schweizerinnen: Gegen die Auswahl aus Schweden gehen sie im ersten End in Führung und bauen den Vorsprung mit einem Dreierhaus im sechsten End auf 6:2 aus. Nach acht Ends haben die Schwedinnen schliesslich genug: Sie geben auf, womit der Schweizer 7:3-Erfolg in trockenen Tüchern ist.

Weiter geht es für die Schwaller-Equipe nun im Halbfinal am Samstagabend um 23 Uhr MEZ. Dort wird sie entweder gleich noch einmal auf Schweden oder auf Südkorea treffen. Auch gegen die Asiatinnen gab es für Schwaller und Co. in der Round Robin einen 7:6-Sieg.