Die Schweizer Curlerinnen sichern sich an der WM in Kanada die direkte Halbfinal-Qualifikation. Gegen Italien gibts den zehnten Sieg in Folge.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Curlerinnen um Skip Xenia Schwaller eilen an der WM in Calgary (Ka) von Sieg zu Sieg. Seit der Startpleite gegen Japan sind die Schweizerinnen nicht mehr zu schlagen. Das 6:3 gegen Italien ist der zehnte Erfolg in Serie.

Gegen das Team der Mixed-Olympiasiegerin von 2022, Stefania Constantini, muss die Schweiz lange kämpfen. Beim Stand von 1:1 nach drei Ends gelingt das rückblickend entscheidende Zweierhaus zum 3:1. In der Folge hält man den Abstand mit einer Reihe von Nuller- und Einer-Runden konstant, ehe im neunten End erneut zwei Punkte gelingen. Mit einem starken Takeout, bei dem der eigene Stein im Haus liegenbleibt, sichert Schwaller mit dem letzten Stein die Zähler zum 6:3-Endstand.

Die Italienerinnen geben zwar noch nicht auf, die fast unmögliche Mission eines Dreierhauses gelingt im letzten End aber nicht.

Die Qualifikation für die K.o.-Runde hatte die Schweiz bereits vor dem Spiel auf sicher. Nun steht auch fest, dass man als eines der zwei besten Teams direkt in den Halbfinals steht. Im abschliessenden Spiel der Round Robin gegen Schweden (Freitag, 21 Uhr) geht es darum, Platz eins abzusichern.