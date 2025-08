Im pakistanischen Gebirge ist Laura Dahlmeier tödlich verunglückt. Nun erklärt der Organisator ihrer letzten Tour, was an diesen Bergen besonders fasziniert. Und was nun mit ihrem Leichnam passiert.

Darum gehts Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunglück in Pakistan ums Leben gekommen

Der Organisator ihrer letzten Tour spricht über den Unglücksort

Das Drama um Laura Dahlmeier (†31) hat die Welt erschüttert. Der Ex-Biathlon-Star ist letzte Woche in den Bergen Pakistans tödlich verunglückt. «Du warst eine aussergewöhnliche Sportlerin, die es so sicher kein zweites Mal auf dieser Welt geben wird», trauert Miriam Neureuther (35) auf Instagram um ihre ehemalige Teamkollegin. «Aber vor allem als Mensch Laura wirst du uns allen sehr fehlen. Ich wünsche dir so sehr, dass es dir da, wo du jetzt bist, gut geht!»

Dahlmeier kannte die Gefahren, mehrere Freunde von ihr starben in den Bergen. Ob das zeige, wie gefährlich ihre Leidenschaft sei, wurde sie 2023 in einem Interview mit der «Augsburger Allgemeinen» gefragt. «Es zeigt zunächst, dass das Leben endlich ist», antwortete sie.

Die Unfälle seien in tendenziell einfachen Situationen passiert, trotzdem habe sie angefangen, zu überlegen, was ihr wichtig sei und wie schnell alles vorbei sein könne. «Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich wahnsinnig gerne da draussen unterwegs bin.» Sie war sich sicher, auch ihre verstorbenen Freunde würden ihr raten, rauszugehen und das zu machen, was sie gerne tut.

Berge sind kein Spielplatz

Das hat Dahlmeier gemacht. Und ihre Leidenschaft mit dem Leben bezahlt. Ihre letzte Tour zum Laila Peak im Karakorum-Gebirge organisierte der erfahrene Tourenorganisator Muhammad Iqbal (40). «Es ist das erste Mal, dass so etwas in meiner eigenen Gruppe passiert ist», sagt er im Interview mit «Bild» über die Tragödie. Und betont, dass diese Berge kein Spielplatz seien, viele hier aber den Adrenalinkick suchten.

Die Gipfel faszinieren, weil sie «technisch schwieriger als jene in Nepal oder Europa» sind, so Iqbal. Das galt auch für Dahlmeier. «Ich weiss von Laura, dass sie immer von einem Berg geschwärmt hat. Und das ist der Laila Peak», sagte etwa der deutsche Starkletterer Thomas Huber (58) kurz nach ihrem Tod gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Für Iqbal ist klar: «Jeder, der hierherkommt, kennt die Gefahr. Aber genau deshalb kommen sie.»

«Oft bleiben die Toten für immer in den Bergen»

Um die Berge zu besteigen, braucht es eine behördliche Erlaubnis. Und nur wer eine Versicherung vorweisen kann, darf zur Expedition starten. «Wenn etwas passiert, rufen wir einen Flugdienstleister an, die Armee schickt Helikopter zur Rettung oder Bergung», erklärt der Tourenorganisator weiter. Die Opfer könnten aber nicht immer geborgen werden, erklärt Iqbal. «Wenn die Familie es will und es technisch möglich ist, holen wir den Körper. Doch oft bleiben die Toten für immer in den Bergen.»

So auch Dahlmeiers Leichnam. Sie hatte vorab ihren letzten Willen niedergeschrieben und ausdrücklich gewünscht, dass niemand für eine Bergung sein Leben riskieren darf. Was mit dem Leichnam in den Bergen genau passiert, kann Iqbal nicht sagen, da er kein Bergsteiger ist und alles von unten organisiert. Er meint aber, je nach Höhe und Witterung bleibe er erhalten oder werde verwittern.