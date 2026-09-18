Der Biathlon-Sport trauert um einen Olympiasieger und Weltmeister. Sergej Tschepikow ist mit 59 Jahren verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sergej Tschepikow ist mit 59 Jahren verstorben

Als Biathlet wurde er Olympiasieger und Weltmeister

Nach seiner Karriere wechselte er in die Politik

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Traurige Nachrichten aus dem Biathlon. Wie der russische Verband mitteilt, ist Sergej Tschepikow gestorben. Er wurde 59 Jahre alt und ist gemäss Mitteilung einer langen Krankheit erlegen. Der Verband würdigt ihn als «Bewahrer der Tradition, ein Mentor und eine inspirierende Persönlichkeit. Sein Beitrag zur Entwicklung unseres Sports ist unschätzbar.»

Tschepikow prägte den Biathlonsport über Jahre hinweg. Und schrieb mit seinen Erfolgen Geschichte. Denn er gewann für zwei verschiedene Nationen Olympiagold. Bei den Winterspielen 1988 in Calgary (Ka) triumphierte er mit der sowjetischen Staffel (4 x 7,5 km). Sechs Jahre später krönte er sich unter russischer Flagge in Lillehammer (No) zum Olympiasieger im Sprint. Insgesamt holte Tschepikow sechs Medaillen – zwei im Sprint und vier mit der Staffel. Zwischen der ersten und der letzten liegen nicht weniger als 18 Jahre. 2006 bejubelte er in Turin (It) mit der Staffel die Silbermedaille. Hinzu kommen sieben WM-Medaillen, drei davon in Gold.

Zweimal Rücktritt erklärt

Daneben feierte Tschepikow insgesamt neun Weltcupsiege. 1990 gewann er als erster sowjetischer Athlet der Geschichte den Biathlon-Gesamtweltcup – und wiederholte das in der Folgesaison. Seine Karriere beendete er gleich zweimal. Er trat mit 31 Jahren ein erstes Mal zurück und kehrte drei Jahre später auf die Saison 2000/01 noch einmal zurück.

Einen endgültigen Schlussstrich unter seine Karriere zog Tschepikow nach der Saison 2006/07. Nach seinem Rücktritt blieb er dem Sport erhalten, war als Berater und Vizepräsident des russischen Biathlonverbands tätig. Daneben startete er auch eine politische Karriere. 2016 wurde Tschepikow ins russische Parlament gewählt.

Privat fand er sein Glück mit einer Sportkollegin. Er war mit Ex-Biathletin Jelena Melnikowa (55) verheiratet.