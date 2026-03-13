Die Schweizer Biathletinnen enttäuschen in Otepää. Es gewinnt Julia Simon vor Lisa Vittozzi.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Einzel-Olympiasiegerin Julia Simon ist im Biathlon-Weltcup auch in Otepää (Est) das Mass aller Dinge. Nach dem Massenstart von Kontiolahti (Fi) siegt die Französin auch im Sprint in Estland.

Dahinter sichert sich Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien mit nur 2,9 Sekunden Rückstand Platz zwei. Dritte wird die Gesamtweltcup-Führende Lou Jeanmonnot, die dank einem starken Finish die Deutsche Janina Hettich-Walz noch abfängt.

Die Schweizerinnen enttäuschen: Aita Gasparin wird trotz fehlerfreiem Schiessen 33. Lena Häcki-Gross reiht sich mit zwei Fehlschüssen direkt dahinter auf Rang 34 ein. Lydia Mettler, die erstmals in ihrer Weltcup-Karriere ohne Fehlschuss bleibt, wird 38. Die in der bisherigen Saison eigentlich besten Schweizerinnen, Amy Baserga und Lea Meier, laufen nur auf Platz 49 respektive 68.

Saisonfinal steht bevor

Am Samstag geht es in der Verfolgung um die nächsten Weltcup-Punkte. Am Sonntag folgen zwei Mixed-Staffeln mit zwei respektive vier Athletinnen und Athleten, die jedoch nicht für den Gesamtweltcup zählen.

Am nächsten Wochenende folgt der Weltcupfinal am Holmenkollen in Oslo (No), wo ein Sprint, eine Verfolgung und zum Abschluss ein Massenstart-Rennen auf dem Programm stehen. Lou Jeanmonnot geht mit 211 Zählern Vorsprung auf die Finnin Suvi Minkkinen in die letzten vier punkterelevanten Rennen der Saison.