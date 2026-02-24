Nachdem Tommaso Giacomel bei den Olympischen Spielen wegen Atemproblemen aufgeben musste, herrscht jetzt Klarheit. Beim Italiener wurde eine Anomalie festgestellt. Er wurde bereits operiert.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel (25) hat sich einer kleinen Herzoperation unterziehen müssen. Dies teilt der italienische Wintersportverband in einer Stellungnahme mit.

Giacomel hatte als Führender wegen Atemproblemen aus dem olympischen Massenstart-Rennen aussteigen müssen. «Ich hatte grosse Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören. Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe«, kommentierte der 25-Jährige daraufhin auf Instagram ein Foto von sich im Spitalbett.

Rückkehr noch diesen Winter?

Medizinische Untersuchungen ergaben eine kleine Anomalie am Herzen, die durch die Intervention behoben sein sollte. In zwei Wochen wird Giacomel sich Leistungstests unterziehen. Fallen diese positiv aus, kann er «wieder mit dem regulären Training beginnen», wie es in der Mitteilung heisst.

Die letzten drei Weltcup-Stationen der Saison sind Kontiolahti (2. bis 8. März), Otepää (9. bis 15. März) und Oslo (16. bis 22. März). In der Gesamtwertung liegt Giacomel auf dem 2. Platz.