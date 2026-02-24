DE
FR
Abonnieren

Nach Olympia-Drama
Herz-OP bei Biathlet Giacomel

Nachdem Tommaso Giacomel bei den Olympischen Spielen wegen Atemproblemen aufgeben musste, herrscht jetzt Klarheit. Beim Italiener wurde eine Anomalie festgestellt. Er wurde bereits operiert.
Publiziert: 17:58 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/5
Tommaso Giacomel musste sich einer kleinen Operation am Herz unterziehen.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel (25) hat sich einer kleinen Herzoperation unterziehen müssen. Dies teilt der italienische Wintersportverband in einer Stellungnahme mit.

Giacomel hatte als Führender wegen Atemproblemen aus dem olympischen Massenstart-Rennen aussteigen müssen. «Ich hatte grosse Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören. Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe«, kommentierte der 25-Jährige daraufhin auf Instagram ein Foto von sich im Spitalbett.

Rückkehr noch diesen Winter?

Medizinische Untersuchungen ergaben eine kleine Anomalie am Herzen, die durch die Intervention behoben sein sollte. In zwei Wochen wird Giacomel sich Leistungstests unterziehen. Fallen diese positiv aus, kann er «wieder mit dem regulären Training beginnen», wie es in der Mitteilung heisst.

Mehr Biathlon
Olympia ist für Biathlon-Ass Häcki-Gross ein Familienfest
Mit Ehemann und Schwiegermama
Olympia ist für Biathlon-Ass Häcki-Gross ein Familienfest
Italienische Biathletin nach Doping-Wirbel nicht am Start
Trotz Nutella-Erklärung
Italienische Biathletin nach Doping-Wirbel nicht am Start
Bronze-Gewinner gesteht live im TV Seitensprung
Mit Video
«Bereue es von ganzem Herzen»
Bronze-Gewinner gesteht live im TV Seitensprung
Das sind die spektakulären Medaillenwetten unserer Olympia-Stars
Mit Video
Spektakuläre Medaillenwetten
Ski-Asse stürzen sich Staumauer runter

Die letzten drei Weltcup-Stationen der Saison sind Kontiolahti (2. bis 8. März), Otepää (9. bis 15. März) und Oslo (16. bis 22. März). In der Gesamtwertung liegt Giacomel auf dem 2. Platz.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen