600 Gäste, glänzende Trophäen und eine rauschende Party in Bern: An der «Nacht des Hallensports» der Mobiliar wurden die besten Punktesammler des Landes geehrt. Für den Lacher des Abends sorgte ein schwedischer Unihockey-Weltstar.

Joël Hahn Redaktor Sport

Glamour in der Bern Expo: Die SRF-Moderatorin Annette Fetscherin (43) und RTS-Aushängeschild Elodie Crausaz (42) führten durch die Jubiläums-Gala der Mobiliar. Für eine zusätzliche Prise internationale Starpower sorgte Basketball-Aushängeschild Yanic Niederhäuser (23), der sich direkt aus der NBA per Videobotschaft meldete. Unter dem Motto «Besser zusammen» standen danach jedoch zuerst die acht Topscorerinnen und Topscorer aus Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball im Fokus.

Der 80-Prozent-Profi aus Schweden

Für den unterhaltsamsten Moment sorgte Albin Sjögren (31). Auf die Frage, was schwedische Unihockey-Stars in die Schweiz lockt, antwortete der Stürmer von Zug United auf der Bühne trocken: «Der Lohn!» Nach dem herzhaften Lacher im Saal schob er jedoch die wahren Beweggründe nach: Die Lust aufs Reisen, ein neues Publikum und eine nötige Luftveränderung. Zudem gab er sich bei der Ehrung ganz als Teamplayer: «Ich bin extrem dankbar für meine Teamkameraden. Ohne sie hätte ich diesen Preis nie gewonnen.»

Im anschliessenden Gespräch mit Blick holte ihn der finanzielle Realitätscheck dann aber doch noch ein: «Trotzdem arbeite ich in der Schweiz neben dem Sport immer noch in einem 80-Prozent-Pensum.» Nach einer durchzogenen Saison hat Sjögren nun Grosses vor: «Dieses Jahr will ich Revanche nehmen.»

Die Sieger des Abends in der Übersicht Basketball: Laure Margot (Nyon Basket), Kilian Martin (BBC Nyon)

Laure Margot (Nyon Basket), Kilian Martin (BBC Nyon) Handball: Leonie Aellen (GC Amicitia Zürich), Ante Gadza (Wacker Thun)

Leonie Aellen (GC Amicitia Zürich), Ante Gadza (Wacker Thun) Unihockey: Julia Croneld (Zug United), Albin Sjögren (Zug United)

Julia Croneld (Zug United), Albin Sjögren (Zug United) Volleyball: Leticia Bonardi Cordeiro (BIWI VFM), Luca Ullrich (TSV Jona)

Leticia Bonardi Cordeiro (BIWI VFM), Luca Ullrich (TSV Jona) Mobiliar Team Award (15'000 Fr.): Inklusions-Projekt «Unified-Team» (SV Fides St. Gallen) Basketball: Laure Margot (Nyon Basket), Kilian Martin (BBC Nyon)

Laure Margot (Nyon Basket), Kilian Martin (BBC Nyon) Handball: Leonie Aellen (GC Amicitia Zürich), Ante Gadza (Wacker Thun)

Leonie Aellen (GC Amicitia Zürich), Ante Gadza (Wacker Thun) Unihockey: Julia Croneld (Zug United), Albin Sjögren (Zug United)

Julia Croneld (Zug United), Albin Sjögren (Zug United) Volleyball: Leticia Bonardi Cordeiro (BIWI VFM), Luca Ullrich (TSV Jona)

Leticia Bonardi Cordeiro (BIWI VFM), Luca Ullrich (TSV Jona) Mobiliar Team Award (15'000 Fr.): Inklusions-Projekt «Unified-Team» (SV Fides St. Gallen) Mehr

Auch Volleyball-Topscorerin Leticia Bonardi Cordeiro (31, BIWI VFM) betonte im Interview mit Blick den Kontrast zur Heimat: «In Brasilien bist du zu 100 Prozent Profi. Hier ist das sportliche Niveau zwar etwas tiefer, aber die Lebensqualität massiv höher.»

Handball-Boss Jenny träumt gross

Abseits der Bühne debattierte man beim Apéro. Handball-Präsident Pascal Jenny (52) stärkte Nati-Trainer Andy Schmid (43) nach der verpassten WM-Quali gegenüber Blick den Rücken: «Andi hat klar gemacht: Wir investieren alles für die Weltspitze. Dass er prominente Namen verzichtet, setzt ein Zeichen.» Jennys Blick richtet sich auf die Heim-EM 2028: «Wir wollen 60'000 Zuschauer in die Hallen bringen.»

15'000 Franken für den Teamgeist

Neben der Elite wurde an der Gala erstmals der «Mobiliar Team Award» verliehen. Bei einer Online-Abstimmung (über 100 Vereine machten mit) setzte sich ein Inklusions-Projekt des Handballvereins SV Fides St. Gallen durch. Das «Unified-Team», in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam trainieren und im Verein anpacken, sicherte sich die Fördersumme von 15'000 Franken.