Der schwedische Unihockey-Star Albin Sjögren kritisiert die Amateur-Strukturen in der Schweiz. Der Zug-Topscorer fordert mehr Professionalität und ärgert sich über absurde Kantersiege.

Darum gehts Zugs Albin Sjögren fordert mehr Professionalität im Unihockey

Er arbeitet zu 80 Prozent; Schweden bietet bessere Anlagen

Laut Sjögren schaden Kantersiege dem Image

Joël Hahn Redaktor Sport

An der Topscorer-Gala scherzte Albin Sjögren noch süffisant über das Lohn-Niveau im Schweizer Unihockey. Im Gespräch mit Blick wird der schwedische Weltmeister dann deutlich ernster: «Wir müssen den Sport mehr als Business sehen und nicht als Freiwilligenarbeit!»

Wie fast alle Spitzenspieler arbeitet der Superstar zu 80 Prozent in einem Bürojob. Dass er trotzdem zu den Besten gehört, zeigt seine Statistik: In der vergangenen Saison sammelte er in 22 Partien 64 Skorerpunkte (18 Tore, 46 Assists). Genau in der fehlenden Professionalisierung ortet er das Kernproblem bei der Vermarktung seiner Sportart.

Wer acht Stunden arbeite und danach trainiere, habe schlicht keine Zeit, sich als Aushängeschild auf Social Media zu inszenieren. «Um ein Marketing-Typ zu sein, brauchst du Follower und Sponsoren. Das kostet privat enorm viel Zeit und man bekommt kaum etwas dafür.» Vollprofis aus dem Fussball oder Eishockey hätten es da mit ihrem Lifestyle viel leichter.

«Das sieht in den Nachrichten furchtbar aus»

Er fordert eine Professionalisierung der Infrastruktur und zieht den direkten Vergleich zu seiner Heimat. In Schweden sei das komplett anders. «Bei meinem Ex-Klub Storvreta hast du eine Anlage, auf die du jederzeit gehen kannst. Einen eigenen Kraftraum, eine eigene Garderobe. Es ist dort einfach viel professioneller.»

Dass Unihockey in Schweden einen anderen Stellenwert geniesst, zeigt auch ein Blick auf die Zuschauerzahlen: In der laufenden Saison kommen in der schwedischen Männerliga durchschnittlich 829 Fans an die Spiele, in der Schweizer L-UPL sind es 581. Beim schwedischen Meisterfinal 2025 zwischen Storvreta und Falun waren sogar 12'814 Zuschauer in der Avicii Arena dabei. In der Schweiz hingegen teilen sich Spitzenklubs die Hallen oft mit dem Schulsport.

Zudem schade das sportliche Niveau abseits der Top-Nationen dem Image massiv. Kürzlich feierten die Schweizer Frauen in der WM-Qualifikation gegen Italien wieder einen kuriosen 19:0-Kantersieg. Sjögren verzieht bei solchen Resultaten das Gesicht: «Ich habe auch schon Qualifikationsspiele 46:0 gewonnen. Das sieht in den Nachrichten einfach furchtbar aus!»

Solche Absurditäten würden verhindern, dass Unihockey in der Öffentlichkeit als Premium-Produkt ernst genommen wird. Sjögrens klare Botschaft: Wer gross sein will, muss anfangen, wie ein Profi zu denken.