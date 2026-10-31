12'000 Fans, fliegende Schirme und ein halbnackter Snowboarder: Der 46. Super10Kampf liefert ein Spektakel. Samuel Giger feiert den Gladiator-Hattrick, Team Gelb holt den Sieg und die Sporthilfe jubelt über Millionen.

Joël Hahn Redaktor Sport

Ein Hauch von «Dolce Vita» weht durch Zürich, während 12'000 Fans das ausverkaufte Hallenstadion in einen ohrenbetäubenden Hexenkessel verwandeln. Der 46. Sporthilfe Super10Kampf liefert unter dem italienischen Motto «Viva Italia» ein Spektakel voller Schweiss, Spass und purer Emotionen. Zum dritten Mal führen Sascha Ruefer (54) und Jennifer Bosshard (33) durch die Show, während Schiedsrichter Franco Marvulli (47) als strenger Aufpasser waltet. Wer den verrückten Abend verpasst hat: Die TV-Ausstrahlung folgt am Samstag, 28. November 2026, um 20.10 Uhr auf SRF 1.

Regez macht den Fitness-Spagat

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez (33) beweist Humor: Obwohl er mit «PowerBox24» kürzlich ein eigenes Gym eröffnet hat, macht er beim Super10Kampf gut gelaunt Werbung für das Warm-up des Konkurrenten Activ Fitness. Auch beim Wettkampf zeigt er sich gewieft und checkt beim Fussball-Spiel kurzerhand Sprinterin Salomé Kora (32) weg. Sein lachendes Fazit im Gespräch mit Blick zu den verrückten Spielregeln: «Es ist immer schwer, wenn du Grauzonen offen lässt, dann nutzen das die Sportler eiskalt aus.»

Socken-Kanone in Unterhosen

Für den absoluten Hingucker des Abends sorgt Snowboarder Nicolas Huber (31): Der Vize-Weltmeister pfeift auf Konventionen und schiesst nur in Unterhosen bekleidet Sporthilfe-Socken ins kreischende Publikum.

Mit Schmerzen auf Punktejagd

Der Super10Kampf fordert seinen Tribut – einige beissen tapfer auf die Zähne. Skicrosser Alex Fiva (40) zog sich bereits in der Hauptprobe eine Zerrung zu, tritt aber trotzdem an und muss am Ende seine Wade bandagieren. Auch Stabhochspringerin Angelica Moser (29) geht handicapiert an den Start: Wegen einer Fraktur an der Hand muss sie bei den schrägen Spielen geschickt taktieren und sich schonen.

Beziehungs-Stresstest für Vogt

Rote Köpfe gibt es im Team-Quiz: Bob-Pilot Michael Vogt (28) wird vor versammeltem Publikum als ziemlicher Chaot geoutet. Seine Freundin und Monobob-Pilotin Melanie Hasler (28), die ebenfalls am Event teilnimmt, findet diese Eigenschaft im Alltag alles andere als toll. Ob da zu Hause noch ein klärendes Gespräch wartet?

Die Teams in der Übersicht Team Rot Coach: Selina Gasparin (Biathlon)

Selina Gasparin (Biathlon) Michael Vogt (Viererbob)

Fabian Bösch (Ski Freestyle)

Elena Kratter (Weitsprung)

Marianne Fatton (Skitourenrennen) Team Gelb Coach: Beat Hefti (Zweierbob)

Beat Hefti (Zweierbob) Nicolas Huber (Slopestyle)

Aron Fahrni (Para-Snowboard)

Angelica Moser (Stabhochsprung)

Silvana Tirinzoni (Curling) Team Hellblau Coach: Dario Cologna (Langlauf)

Dario Cologna (Langlauf) Alex Fiva (Skicross)

Gregor Deschwanden (Skispringen)

Salomé Kora (4x100m-Staffel)

Lisa Lötscher (Rudern) Team Dunkelblau Coach: Sarah Van Berkel (Eiskunstlauf)

Sarah Van Berkel (Eiskunstlauf) Yanick Brecher (Fussball)

Noé Roth (Ski Freestyle)

Melanie Hasler (Monobob)

Isabelle Gerig (Unihockey) Team Weiss Coach: Tanja Frieden (Snowboardcross)

Tanja Frieden (Snowboardcross) Ryan Regez (Skicross)

Livio Wenger (Eisschnelllauf)

Nadine Fähndrich (Langlauf)

Nicole Koller (Mountainbike) Team Grün Coach: Didier Cuche (Ski Alpin)

Didier Cuche (Ski Alpin) Samuel Giger (Schwingen)

Lukas Britschgi (Eiskunstlauf)

Alena Marx (Kanuslalom)

Mathilde Gremaud (Ski Freestyle) Team Rot Coach: Selina Gasparin (Biathlon)

Selina Gasparin (Biathlon) Michael Vogt (Viererbob)

Fabian Bösch (Ski Freestyle)

Elena Kratter (Weitsprung)

Marianne Fatton (Skitourenrennen) Team Gelb Coach: Beat Hefti (Zweierbob)

Beat Hefti (Zweierbob) Nicolas Huber (Slopestyle)

Aron Fahrni (Para-Snowboard)

Angelica Moser (Stabhochsprung)

Silvana Tirinzoni (Curling) Team Hellblau Coach: Dario Cologna (Langlauf)

Dario Cologna (Langlauf) Alex Fiva (Skicross)

Gregor Deschwanden (Skispringen)

Salomé Kora (4x100m-Staffel)

Lisa Lötscher (Rudern) Team Dunkelblau Coach: Sarah Van Berkel (Eiskunstlauf)

Sarah Van Berkel (Eiskunstlauf) Yanick Brecher (Fussball)

Noé Roth (Ski Freestyle)

Melanie Hasler (Monobob)

Isabelle Gerig (Unihockey) Team Weiss Coach: Tanja Frieden (Snowboardcross)

Tanja Frieden (Snowboardcross) Ryan Regez (Skicross)

Livio Wenger (Eisschnelllauf)

Nadine Fähndrich (Langlauf)

Nicole Koller (Mountainbike) Team Grün Coach: Didier Cuche (Ski Alpin)

Didier Cuche (Ski Alpin) Samuel Giger (Schwingen)

Lukas Britschgi (Eiskunstlauf)

Alena Marx (Kanuslalom)

Mathilde Gremaud (Ski Freestyle) Mehr

Cologna, der listige Balldieb

Beim Spiel «Calcio Caotico» – ein wildes Fussballspiel mit riesigen Flossen-Schuhen – fliegen die Fetzen. Und mittendrin zeigt ein waschechter Champion seine listige Seite: Langlauf-Legende Dario Cologna (40) lässt im Eifer des Gefechts kurzerhand die Fairplay-Regeln in der Kabine und klaut beim wilden Treiben heimlich ein paar Bälle aus dem Tor.

Unterstütze Schweizer Sporttalente RMS Dein Herz schlägt für Schweizer Sporterfolge? Mit deiner finanziellen Unterstützung schreibst du nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern entfesselst auch das Potenzial von über 1200 Athletinnen und Athleten in mehr als 80 Sportarten auf ihrem Weg an die Spitze. Supporte jetzt Schweizer Sporttalente von heute und morgen: sporthilfe.ch RMS Dein Herz schlägt für Schweizer Sporterfolge? Mit deiner finanziellen Unterstützung schreibst du nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern entfesselst auch das Potenzial von über 1200 Athletinnen und Athleten in mehr als 80 Sportarten auf ihrem Weg an die Spitze. Supporte jetzt Schweizer Sporttalente von heute und morgen: sporthilfe.ch Hier gibts alle Infos zum Sporthilfe Team Suisse

Wenn der Schwinger zu kräftig zupackt

Ganz andere Probleme offenbaren sich beim Spiel «Dolce Vita», wo Ferienstimmung aufkommen soll. Hier ist plötzlich rohe Kraft gefragt – oder vielmehr im Weg: Schwinger Samuel Giger (28) ist schlicht zu gross und kräftig für die filigranen Requisiten. Als ein Sonnenschirm klemmt, fackelt der Thurgauer nicht lange, nimmt ihn kurzerhand komplett auseinander und baut ihn mit sanfter Gewalt irgendwie wieder zusammen.

Gladiator Giger, der Hausmann

Was für eine Ehre für den Thurgauer Bösen. Samuel Giger wird vom Publikum zum «Gladiator 2026» gewählt und schnappt sich den goldenen Helm zum dritten Mal in Folge – Hattrick. Der Schwinger rätselt schmunzelnd über seine Beliebtheit: «Ich weiss auch nicht wieso. Vielleicht, weil ich so gerne wasche?» Diese private Anekdote kam nämlich zuvor im Quiz ans Licht: Bügeln hasst der Modellathlet, aber Waschen liebt er abgöttisch.

Die eiskalte TV-Lüge

Für laute Lacher sorgt Ex-Fussball-Goalie Yanick Brecher (33). Im Quiz wird ein geniales Geheimnis aus seiner Kindheit gelüftet: Weil er früher zu viel fernsah, wurden die alten Röhrenfernseher verräterisch warm. Um zu verhindern, dass seine Eltern den verbotenen TV-Konsum beim Fühlen des Geräts bemerkten, kühlte der clevere Keeper den Kasten kurzerhand heimlich mit Coldpacks.

Team Gelb jubelt über den Sieg

Am Ende des langen Abends strahlt das Team Gelb: Nach knapp drei Stunden setzt sich die Truppe um Coach Beat Hefti (52) mit Nicolas Huber, Aron Fahrni (22), Angelica Moser, Fabian Bösch (29) und Silvana Tirinzoni (47) durch. Im packenden Finalparcours klettert Paralympic-Star Fahrni fast einarmig die Wand hoch, bevor Huber den Sieg gegen Team Hellblau nach Hause fährt. Ein weiterer grosser Gewinner: Die Schweizer Sporthilfe darf einen Check über 9,65 Millionen Franken an Fördergeldern entgegennehmen.