Die Schweizer Kunstturner stehen vor der EM in Zagreb vor der letzten Feinabstimmung. Doch nicht nur Übungen und Technik beschäftigen das Team: Delegationschef David Huser spricht über Hitze, Erkältungsgefahr und den besonderen Teamgeist einer 46-köpfigen Delegation.

Von der Hitzeschlacht in die Tiefkühltruhe von Zagreb

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Kunstturner bereiten sich in Hitze auf EM in Zagreb vor

46-köpfige Delegation, inklusive Juniorenteams, stärkt Teamgeist durch Zusammenarbeit

Schweizer Männer streben nach Team-Silber 2024 erneut Spitzenplätze an

Joël Hahn Redaktor Sport

Die Schweizer Kunstturner befinden sich wenige Tage vor der EM in Zagreb (13. bis 23. August) im letzten Feinschliff. Doch neben Übungen, Technik und Präzision beschäftigt das Team derzeit auch ein anderer Gegner: die Hitze.

«Die letzten zwei, drei Wochen waren sehr herausfordernd», sagt Delegationschef David Huser (39) im Gespräch mit Blick. In der Halle sei vor allem der Schweiss ein Problem. «Wenn man am Reck oder Barren abrutscht, kann das gefährlich werden.» Deshalb wurden die Trainingszeiten angepasst und die intensiveren Einheiten in die kühleren Morgenstunden gelegt. «Jetzt geht es nicht mehr um grosse Änderungen, sondern um den Feinschliff und darum, gesund zu bleiben.»

Auch der Temperaturwechsel in Zagreb (Kro) wird ein Thema. Während draussen Sommerbedingungen herrschen, sind Wettkampfhallen oft stark klimatisiert. «Das ist immer eine Herausforderung», sagt Huser. Die Athleten würden sich nach der Belastung oft noch warm fühlen und die Kälte unterschätzen. «Man muss den Jungen fast sagen: Zieht etwas an.» Denn ein paar Tage später könne bereits die erste Erkältung folgen.

Programm der Kunstturn-EM in Zagreb Donnerstag, 13. August Frauen-Qualifikation Entscheidung um die Mehrkampf-Medaillen

Qualifikation für den Teamfinal und die Gerätefinals Samstag, 15. August Gerätefinals Frauen (ab 14.50 Uhr live auf SRF) Sonntag, 16. August Teamfinal Frauen Mittwoch, 19. August Männer-Qualifikation Entscheidung um die Mehrkampf-Medaillen

Qualifikation für den Teamfinal und die Gerätefinals (ab 19.35 Uhr live auf SRF) Freitag, 21. August Gerätefinals (Boden, Pauschenpferd, Ringe) Samstag, 22. August Gerätefinals (Sprung, Barren, Reck) (ab 16.20 Uhr live auf SRF) Sonntag, 23. August Teamfinal Männer Schweizer Fokus: Die Frauen starten ab dem 13. August, die Schweizer Männer greifen am 19. August erstmals ins Geschehen ein. Donnerstag, 13. August Frauen-Qualifikation Entscheidung um die Mehrkampf-Medaillen

Qualifikation für den Teamfinal und die Gerätefinals Samstag, 15. August Gerätefinals Frauen (ab 14.50 Uhr live auf SRF) Sonntag, 16. August Teamfinal Frauen Mittwoch, 19. August Männer-Qualifikation Entscheidung um die Mehrkampf-Medaillen

Qualifikation für den Teamfinal und die Gerätefinals (ab 19.35 Uhr live auf SRF) Freitag, 21. August Gerätefinals (Boden, Pauschenpferd, Ringe) Samstag, 22. August Gerätefinals (Sprung, Barren, Reck) (ab 16.20 Uhr live auf SRF) Sonntag, 23. August Teamfinal Männer Schweizer Fokus: Die Frauen starten ab dem 13. August, die Schweizer Männer greifen am 19. August erstmals ins Geschehen ein. Mehr

46 Personen, ein gemeinsames Ziel

Insgesamt reist eine 46-köpfige Delegation nach Zagreb. Neben den Frauen und Männern sind auch Physios, medizinischer Staff und die Juniorenteams dabei. Für Huser ist das gemeinsame Auftreten ein wichtiger Faktor. «Das One-Team-Gefühl bringt extrem viel. Die Jüngeren sehen, wie die Grossen arbeiten.»

Auch ein Testwettkampf in Helsinki (Fi) entstand aus diesem Teamgedanken. Die Schweizer hatten die Finnen zuvor in einem Trainingslager in Amerika kennengelernt – daraus entwickelte sich der gemeinsame Wettkampf vor der EM. «Das hat uns Zeit gegeben und Selbstvertrauen gebracht», sagt Huser.

Sportlich wollen die Schweizer Männer nach Team-Silber an der letzten EM ihre Position bestätigen. «Wir haben uns als Team etabliert. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir zu den Topnationen gehören und unsere Chancen nutzen.»