Stan Wawrinka scheitert beim ATP-500-Turnier in Barcelona erneut in der ersten Runde. Der Waadtländer verliert nach hartem Kampf gegen den Briten Cameron Norrie in drei Sätzen. Auch Marc-Andrea Hüsler verliert in der Erstrunde in München.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stan Wawrinka verliert in Barcelona gegen Cameron Norrie 4:6, 7:6, 4:6

Drittes frühes Aus in Folge an Sandplatz-Turnieren für Wawrinka

Marc-Andrea Hüsler unterliegt in München Botic van de Zandschulp 6:7, 3:6 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Stan Wawrinka (41, ATP 107) scheidet beim ATP-500-Turnier in Barcelona gegen Cameron Norrie (30, ATP 24) in der ersten Runde aus. Der Waadtländer, der in Spanien mit einer Wildcard angetreten war, verliert gegen den Briten in drei Sätzen 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Das Duell, das über zweieinhalb Stunden dauerte, ist zunächst ausgeglichen, bis Wawrinka beim Stand von 4:4 ein unglückliches Break hinnehmen muss, das ihn letztendlich den ersten Satz kostet.

Auch Hüsler in München früh out

Der 41-Jährige lässt sich aber nicht beirren und schafft das Comeback mit dem Gewinn des zweiten Satzes, in dem er ein Tiebreak erzwingen kann. Im dritten Satz bleibt Norrie bei seinem Aufschlag jedoch souverän und holt sich am Ende nach einem Aufschlag-Fehler von Wawrinka den Sieg. Wawrinka scheidet nach dem Challenger-Turnier in Neapel und dem Masters 1000 in Monte-Carlo zum dritten Mal in Folge zum Auftakt eines Sandplatz-Turniers aus.

Auch der zweite Schweizer, der am Montag im Einsatz steht, kommt nicht auf Touren. Beim Sandplatz-Turnier in München muss sich Marc-Andrea Hüsler (29) dem Holländer Botic van de Zandschulp (30) in den Sechzehntelfinals geschlagen geben. Der Zürcher verliert gegen die Weltnummer 52 in zwei Sätzen 6:7 (7:9), 3:6. Damit geht für Hüsler die Negativserie weiter. Den Platz in einem Hauptfeld der ATP-Tour hatte er letztmals vor zwei Jahren in München als Sieger verlassen.