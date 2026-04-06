Stan Wawrinka unterliegt in der ersten Runde des Masters in Monte-Carlo Sebastian Baez in zwei Sätzen. Der Schweizer Altmeister kann seine Wildcard-Teilnahme damit nicht wirklich nutzen.

Wawrinka scheidet in der ersten Runde aus

Wawrinka scheidet in der ersten Runde aus

Pascal Keusch Redaktor Sport

Stan Wawrinka (41, ATP 104) scheidet beim Monte-Carlo-Masters in der ersten Runde aus. Der Schweizer, der dank einer Wildcard dabei ist, unterliegt Sebastian Baez (25, ATP 65) in zwei Sätzen mit 5:7, 5:7.

Besonders ärgerlich dürfte Wawrinka der zweite Satz sein. Baez startet stark und zieht schnell auf 5:1 davon. Der Westschweizer gibt sich aber nicht geschlagen, holt sich zweimal das Break und stellt auf 5:5. Für den vollständigen Turnaround scheint ihm aber die Energie zu fehlen. Er gibt den Service im darauffolgenden Game wieder her und schliesslich muss er auch den zweiten Satz abgeben.

Damit scheidet er am Turnier, das er 2014 gegen Roger Federer im Finale gewinnen konnte, frühestmöglich aus. Baez trifft in der nächsten Runde auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz (22).