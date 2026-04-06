DE
FR
Abonnieren

Beim Masters von Monte-Carlo
Wawrinka scheidet in der ersten Runde aus

Stan Wawrinka unterliegt in der ersten Runde des Masters in Monte-Carlo Sebastian Baez in zwei Sätzen. Der Schweizer Altmeister kann seine Wildcard-Teilnahme damit nicht wirklich nutzen.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
1/4
Stan Wawrinka muss sich in der ersten Runde geschlagen geben.
Foto: AFP
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Stan Wawrinka (41, ATP 104) scheidet beim Monte-Carlo-Masters in der ersten Runde aus. Der Schweizer, der dank einer Wildcard dabei ist, unterliegt Sebastian Baez (25, ATP 65) in zwei Sätzen mit 5:7, 5:7. 

Besonders ärgerlich dürfte Wawrinka der zweite Satz sein. Baez startet stark und zieht schnell auf 5:1 davon. Der Westschweizer gibt sich aber nicht geschlagen, holt sich zweimal das Break und stellt auf 5:5. Für den vollständigen Turnaround scheint ihm aber die Energie zu fehlen. Er gibt den Service im darauffolgenden Game wieder her und schliesslich muss er auch den zweiten Satz abgeben. 

Damit scheidet er am Turnier, das er 2014 gegen Roger Federer im Finale gewinnen konnte, frühestmöglich aus. Baez trifft in der nächsten Runde auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz (22).

Mehr Tennis
Weltnummer 27 trainiert unter Kriegssirenen
0:44
Über Ostern in der Heimat
Weltnummer 27 trainiert unter Kriegssirenen
Gefrustete Bencic scheidet in Charleston nach Top-Start aus
Wieder kein Halbfinal-Einzug
Gefrustete Bencic scheidet in Charleston nach Top-Start aus
Belinda Bencic steht in Charleston im Viertelfinal
Starker zweiter Satz
Bencic steht in Charleston im Viertelfinal
Wieso der Körper Henry Bernet momentan ausbremst
Geduldsprobe für Supertalent
Spezielles körperliches Problem bremst Tennis-Juwel Bernet aus
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen