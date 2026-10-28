Schweizer Doppel scheidet in Guangzhou aus

Noch am Dienstag standen sich Jil Teichmann und Simona Waltert am Netz gegenüber. Nun spielten sie miteinander Doppel und verloren ihre Erstrundenpartie.

Darum gehts Teichmann besiegte Waltert in Guangzhou im Einzel mit 7:5, 6:2, tags darauf spielten sie am Donnerstagmorgen Doppel

Im Doppel verloren die Schweizerinnen in der Startrunde gegen Stollar und Wu mit 3:6, 6:7 und 7:10

Für Waltert ist die China-Reise beendet, Teichmann trifft im Achtelfinal auf Zeynep Sönmez

Bei den Guangzhou Open setzte sich Jil Teichmann (29, WTA 168) am Dienstag im Schweizer Duell noch mit 7:5, 6:2 gegen Simona Waltert (25, WTA 128) durch. Das Kuriose an der Geschichte: Bereits kurz darauf standen die beiden Landsfrauen wieder gemeinsam auf dem Platz – diesmal als Doppel-Partnerinnen.

Zum Auftakt traf das Schweizer Duo auf die Ungarin Fanny Stollar (27, WTA 43 Doppel) und Fang-Hsien Wu (27, WTA 47 Doppel) aus Taiwan. Die Schweizerinnen erwischten einen Fehlstart: Nach einem schnellen 0:3-Rückstand fanden sie nicht mehr in den Satz zurück und mussten diesen mit 3:6 abgeben.

Satz zwei gestaltete sich wesentlich enger: Die Schweizerinnen hielten voll dagegen und holten ihn im Tiebreak knapp mit 7:6 (7:5). Im anschliessenden Match-Tiebreak konnten sie den Schwung nicht mitnehmen, sie verlieren es 7:10 und müssen die Koffer packen.

Damit ist die China-Reise für Waltert vorbei. Teichmann steht im Einzel im Achtelfinal und trifft dort auf Zeynep Sönmez (24, WTA 64).