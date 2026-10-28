Schweizer Doppel scheidet in Guangzhou aus

Darum gehts
- Teichmann besiegte Waltert in Guangzhou im Einzel mit 7:5, 6:2, tags darauf spielten sie am Donnerstagmorgen Doppel
- Im Doppel verloren die Schweizerinnen in der Startrunde gegen Stollar und Wu mit 3:6, 6:7 und 7:10
- Für Waltert ist die China-Reise beendet, Teichmann trifft im Achtelfinal auf Zeynep Sönmez
Bei den Guangzhou Open setzte sich Jil Teichmann (29, WTA 168) am Dienstag im Schweizer Duell noch mit 7:5, 6:2 gegen Simona Waltert (25, WTA 128) durch. Das Kuriose an der Geschichte: Bereits kurz darauf standen die beiden Landsfrauen wieder gemeinsam auf dem Platz – diesmal als Doppel-Partnerinnen.
Zum Auftakt traf das Schweizer Duo auf die Ungarin Fanny Stollar (27, WTA 43 Doppel) und Fang-Hsien Wu (27, WTA 47 Doppel) aus Taiwan. Die Schweizerinnen erwischten einen Fehlstart: Nach einem schnellen 0:3-Rückstand fanden sie nicht mehr in den Satz zurück und mussten diesen mit 3:6 abgeben.
Satz zwei gestaltete sich wesentlich enger: Die Schweizerinnen hielten voll dagegen und holten ihn im Tiebreak knapp mit 7:6 (7:5). Im anschliessenden Match-Tiebreak konnten sie den Schwung nicht mitnehmen, sie verlieren es 7:10 und müssen die Koffer packen.
Damit ist die China-Reise für Waltert vorbei. Teichmann steht im Einzel im Achtelfinal und trifft dort auf Zeynep Sönmez (24, WTA 64).