Erster Sieg nach ihrer Pause für Jil Teichmann. Die Bielerin schlägt in Rabat Grabher in zwei Sätzen und zieht in den Achtelfinal ein. Waltert scheidet derweil in der ersten Runde aus.

Jil Teichmann (28, WTA 207) zieht beim WTA-250-Turnier in der marokkanischen Hauptstadt Rabat in die nächste Runde ein. Gegen die Österreicherin Julia Grabher (29, WTA 123) setzt sich die Bielerin in zwei Sätzen mit 6:4, 7:6 (7:5) durch.

Für Teichmann ist es der erste Sieg in einem Hauptfeld auf höchstem Niveau nach ihrer siebenmonatigen Pause. Nach ihrem Comeback Mitte April an kleineren Turnieren scheiterte sie zuletzt in Rom. In der zweiten Runde der Qualifikation musste sie sich der Baslerin Rebeka Masarova (26, WTA 160) geschlagen geben (6:1, 1:6, 1:6). Im Achtelfinal in Rabat trifft Teichmann am Mittwoch nun auf die Amerikanerin Alycia Parks (25, WTA 80).

Weniger gut lief es Simona Waltert (25, WTA 93). Die Bündnerin verliert in Rabat gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina (29, WTA 84) in zwei Sätzen 3:6 und 4:6 und scheidet somit bereits in der ersten Runde aus.