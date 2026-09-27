Mit 7:5 geht Team Europa in den letzten Tag des Laver Cups in London. Alexander Zverev und Casper Ruud triumphieren im Doppel.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Das Team Europa geht mit einem kleinen Vorsprung in den entscheidenden Sonntag beim Laver Cup. Alexander Zverev (29) und Casper Ruud (27) sorgen am späten Samstagabend mit einem 6:4, 7:6 (9:7) gegen Alexander Bublik (29) und Brandon Nakashima (25) für die 7:5-Führung.

Am Sonntag werden die Punkte besonders wertvoll. Während am Freitag für jeden Sieg ein Punkt vergeben wurde, gab es am Samstag jeweils zwei Zähler. In den Partien am Sonntag geht es nun um jeweils drei Punkte. Das Team, das zuerst 13 Punkte erreicht, gewinnt den Laver Cup.

Zverev kann Gesamtsieg perfekt machen

Los geht es um 13 Uhr mit dem Doppel zwischen Flavio Cobolli (24) und Jakub Mensik (21) auf der einen sowie Alex De Minaur (27) und Taylor Fritz (28) auf der anderen Seite. Gewinnt Europa, kann Zverev anschliessend gegen den US-Amerikaner Learner Tien (20) bereits den Gesamtsieg perfekt machen. Bei einer Niederlage im Doppel folgen zunächst weitere Einzel. Austragungsort ist die O2-Arena in London.